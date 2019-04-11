Европейский совет одобрил отсрочку Brexit до 31 октября

Выход Великобритании из Европейского союза отложен до 31 октября. Такое решение принято 10 апреля на внеочередном саммите Европейского совета в Брюсселе, сообщил президент совета Дональд Туск.

«Такое продление должно длиться столько, сколько необходимо, и, в любом случае, не далее 31 октября 2019 года», - говорится в принятом постановлении. Соглашение о выходе может вступить в силу и раньше, если стороны завершат соответствующие процедуры ратификации до 31 октября.

Дата 31 октября соответствует окончанию срока полномочий нынешней Европейской комиссии, первоначальная дата Brexit была 29 марта. «Это означает дополнительные шесть месяцев для Британии, чтобы найти лучшее из возможных решений», - написал Туск в Twitter после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. «Пожалуйста, не тратьте это время впустую», - сказал он.

Британский премьер-министр подчеркнула, что хочет продолжить переговоры, чтобы британские депутаты Европарламента одобрили соглашение Brexit как можно скорее. «Мы, как политики, должны найти способ принять демократическое решение на основе референдума, обеспечить безопасность Brexit и продвинуть нашу страну вперед», - сказала премьер-министр.

По словам Туска, британская сторона может не только ратифицировать договор, но и пересмотреть всю свою стратегию Brexit. Изменения могут возникнуть в политической декларации, описывающей общее видение будущих отношений, но не в тексте соглашения о упорядоченном выходе Великобритании из страны, заявил президент Европейского совета. Он напомнил, что до конца октября у Британии еще есть возможность отозвать заявку на выход из ЕС.

Предполагается, что выборы в Европарламент пройдут в Великобритании в конце мая. По словам Мэй, не исключено, что соглашение Brexit будет утверждено вовремя и что Brexit состоится до выборов в Европейский парламент 23-26 мая.