Завтра в Праге вновь пройдет акция протеста против Андрея Бабиша

Ассоциация «Миллион мгновений для демократии» 9 июня в 18:00 проведет в Праге акцию протеста на Староместской площади. Протесты запланированы еще в 145 местах по всей стране. Организаторы акции считают, что премьер-министр Андрей Бабиш злоупотреблял властью, используя ситуацию с эпидемией коронавируса для отстаивания собственных интересов.

Фото: Reuters

В акции протеста, которая пройдет на Староместской площади, смогут принять участие не более 500 человек. Им будет рекомендовано соблюдать дистанцию два метра друг от друга, использовать защиту дыхательных путей и дезинфицирующие средства.

С 8 июня были смягчены ограничения, связанные с распространением коронавируса. Теперь, согласно постановлению Министерства здравоохранения, в массовых акциях могут участвовать до 500 человек. Из-за ограничений организация «Миллион мгновений для демократии» полностью отменила ранее запланированное массовое шествие к зданию Страковой академии — резиденции чешского правительства.

Организаторы указывают на затянувшийся конфликт интересов Бабиша, а также на несоответствие обещаний правительства поддержать экономику в условиях кризиса и реальных действий.

«Правительство медленно, но верно закручивает гайки. Премьер-министр Бабиш злоупотребляет ситуацией во время пандемии коронавируса. Он служит самому себе, вместо того чтобы служить людям. Он ограничивает наши права, торгует нашим будущим и приватизирует государственную администрацию», — заявил основатель ассоциации «Миллион мгновений для демократии» Микулаш Минарж.

Источник: novinky.cz