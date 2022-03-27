Информационная война против России ведется и из Чехии. Удаленно помогает беженка из Украины

«Участвуем в работе c IT-технологиям украинской армии, блокируем интернет-ресурсы агрессора. Распространяем правдивую информацию о нападениях оккупантов», — Елена Громская готовит материалы для коллег и ряда волонтеров в интернет-пространстве.

Фото: Доктор Данка Вайс и Елена Громска Фото: Любомир Сматана

В Сланах идет информационная война против России. Ее возглавляет чиновник Министерства образования Украины — Елена Громская, которая укрылась со своей невесткой и детьми в этом городке. Елена родом из города Ирпень, который уже был оккупирован российской армией, ее муж, юрист, призван в армию, а Елена работает онлайн из Сланы в Министерстве образования и науки в Киеве.

«Участвуем в работе c IT-технологиям украинской армии, блокируем интернет-ресурсы агрессора. Распространяем правдивую информацию о нападениях оккупантов», — Елена Громская готовит материалы для коллег и ряда волонтеров в интернет-пространстве.

Хотя война началась 24 февраля, Елена с тех пор она продолжала работать онлайн дома из города Ирпень, который и сейчас переживает сложные времена:

«Мы также составляем открытые письма, которые направляем в мировые образовательные и научные организации для исключения агрессора из научной среды. Как вы знаете, школы закрыты, поэтому мы также готовим учебные программы для онлайн-обучения».

Елена поспешно покинула Ирпень с несколькими сумками. Они отправились в Польшу со своей невесткой Светланой и четырьмя детьми, затем через Прагу в Карловы Вары и обратно в Сланы.

«Мы не знали, куда едем. В Карловых Варах мы ночевали холле, и тут кто-то посоветовал Сланы. Мы приехали вечером, на вокзале нас встретили и обеспечили всем необходимым. Нам есть где жить, о нас хорошо заботятся, у меня даже есть ноутбук, на котором я могу работать».

Хозяева квартиры живут в другом месте, денег за проживание они не просят.

«Квартира была пустая, поэтому хозяин ее быстро обустроил, поставили кровати, матрацы. Посудомоечная машина — от меня», — смеется молодой врач, которая живет сверху.

Источник: irozhlas.cz