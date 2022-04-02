У дизайнера из Украины уже есть собственная коллекция в Брно

Когда Ян Кочарж, владелец брненской компании, специализирующейся на пошиве спортивной одежды, решил, что сможет трудоустроить до десяти человек, спасающихся от российской агрессии в Украине, он, конечно, не предполагал, что среди тех, кто придет к нему, будет дизайнер Анастасия Скоромец. Однако он сразу обнаружил ее талант, и теперь компания может предложить Анастасии специальную коллекцию одежды под девизом «Вместе сильнее».

«Сначала мы отправили финансовую помощь, а когда люди из Украины начали уезжать, мы предложили взять до десяти из них, вне зависимости от того, знали ли они язык и имели ли опыт работы в этой сфере», — рассказал глава GoldBee Кочарж. — «И в том числе мы получили контакт на Анастасию из региональной базы. Она показала нам свой аккаунт в социальной сети, и мне сразу стало ясно, что у нее огромный талант. Я оставил ей полную свободу действий, чтобы она делала, что хочет, и теперь у нее есть своя коллекция».

Помогают все

31-летняя Анастасия сбежала со своей четырехлетней дочерью в Брно более двух недель назад. Ее муж остался в Украине, чтобы защищать родину.

«В Брно нам помогают все. Все спрашивают, чем помочь. Но мы не хотим быть обузой. Я не прошу больше, чем нам действительно нужно. Теперь у меня есть работа, и это здорово. Я не хочу зависеть от вашей социальной системы, я хочу зарабатывать на жизнь самостоятельно. Я бы хотела, чтобы через несколько недель уже нормально функционировала в обеществе, как любой другой человек», — объяснила Анастасия, которая изучала архитектуру и последние несколько лет занимается дизайном одежды. — «За две недели нам удалось придумать и выпустить не просто удобные и красивые вещи, но, прежде всего, символ взаимопомощи, дружбы и братства», — Кочарж.

Компания уже работает с четырьмя другими женщинами, которым пришлось бежать из Украины.

«Эти женщины работают как швеи на производстве. Я объясняюсь с ними жестами, а в некоторых случаях пытаются переводить коллеги постарше, изучавшие русский язык в школе. Но я слышу только положительные отзывы. Женщины помогают друг другу, это очень коллегиально, дружелюбно. Сейчас мы пытаемся помочь, обучая их чешскому языку», — рассказал Кочарж.

По крайней мере, работа над новым проектом помогла Анастасии ненадолго отвлечься от плохих мыслей:

«Меня не волнуют работа или дом. Я беспокоюсь о своей семье. Что весь мир забудет Украину, как это было при оккупации восточной части Украины и Крыма.

Сейчас нами интересуется весь мир и я очень надеюсь, что так и останется. Вся наша семья живет в Полтаве, и если мир снова забудет об этом, мы, наверное, будем совсем рядом с аннексированной территорией на рубежах боевых действий», — сказала она.

Коллекция GoldBee станет жестом благодарности чехам, полякам, словакам, которые не побоялись встать на защиту Украины и помочь. «Я благодарю правительство Чехии за открытие границ, возможности трудоустройства, детские сады. И особенно всем чехам, которые помогают через фонды и другие организации. Коллекция “Анастасия” — это благодарность всем вам», — добавила она.

Источник: novinky.cz

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