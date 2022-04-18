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Временная защита для украинцев в Чехии — что дает? Кто и как может получить?

Временная защита для украинцев в Чехии — что дает? Кто и как может получить?

anastasiia_kn 638
Какие изменения произошли в Чешской республике после прибытия первых граждан Украины, нуждающихся в убежище?
Временная защита для украинцев в Чехии — что дает? Кто и как может получить?

Какой тип визы сейчас может получить беженец из Украины?

Со вторника, 22 марта 2022 года, гражданам Украины и членам их семей, прибывающим в связи с конфликтом в Украине, выдается виза для временной защиты. Лица, уже получившие специальную долгосрочную визу терпимости, будут автоматически переведены в систему временной защиты. 

 

Кто еще может получить визу для временной защиты?

Визу может получить и тот, кто находился в Чехии во время начала конфликта. Точнее, кто въехал и находился в Чешской Республике до 24 февраля 2022 по безвизовой или краткосрочной шенгенской визе, срок действия которой истекает, а продлить ее дальше не представляется возможным.

Также визу может получить член семьи гражданина Украины, вне зависимости от национальности, который путешествует с беженцев.

В случае, если у вас индивидуальный запрос или особенная ситуация и вы претендуете на данную визу, или хотите знать, как поступать вам в вашей ситуации, то обратитесь с вопросом лично в отделение министерства — OAMP.
 

Видеоверсия статьи:

Как получить визу для временной защиты?

Для получения визы для временной защиты обратитесь в местный Региональный центр помощи Украине. Полный список с адресами найдете на сайте МВД в Чехии. 

К заявке подается заполненная форма, действительный паспорт, а также желательно иметь собственную фотографию в формате (45 x 35 мм). Чтобы ускорить весь процесс, можно заранее скачать форму с сайта МВД и заполнить ее.

На месте в региональном центре вас сразу зарегистрируют, выдадут визу и окажут дальнейшую консультационную поддержку.

Будьте внимательны, адрес может меняться, актуальность адреса стоит проверить на указанном ранее сайте.
 

Что дает временная защита?

Как лицо с предоставленной временной защитой, вы сможете находиться на территории Чехии до одного года (относительно действия Закона лекс Украина, однако не позднее, чем до тридцать первого марта следующего года), а также у вас будет доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию, свободный доступ к рынку труда и право на дополнительную помощь, например, с жильем.

Эти права могут быть использованы только на территории ЧР, — имейте в виду, что вытекающие из этого вида на жительство льготы можно получить только в стране, которая предоставила временную защиту (Чехия или другая страна). Лица с предоставленной временной защитой могут на срок максимально девяносто дней выезжать в другую страну ЕС (например, для туризма), но они не могут воспользоваться дополнительными правами, например, работать, если страна это не позволяет.

Этот же принцип касается и ситуации, когда вы хотели бы начать жить и работать в Чехии, но временная защита была предоставлена ​​вам другим государством ЕС.

 

Итак, украинские беженцы с такой визой в Чехии будут включены в государственную систему медицинского страхования. Страховые взносы за них будет платить государство, если они не трудоустроены и не имеют другого дохода от бизнеса.  

Также беженцам из Украины будет легче попасть на рынок труда — им уже не нужно получать разрешение на работу. То есть они будут иметь те же права на трудоустройство, что и иностранцы с ПМЖ.

— Дети беженцев смогут начать ходить в детские группы. 

— Украинцам, получившим временную защиту, государство выплатит гуманитарную помощь в размере пяти тысяч крон. В течение до пяти месяцев заявку можно подавать повторно несколько раз.

— Семьи, в которых проживают беженцы, также смогут получить финансовую помощь в размере трех тысяч крон на человека в месяц.

 

Как получить помощь от государства в размере 5 000 крон?

Соцпомощь можно получить в отделении центра занятости в вашем городе (уряд праце). Список центров с адресами выдают в распечатанном виде в кризисном центре, где вам оформляют визу. Также адреса можно найти и онлайн на сайте (в Праге отделение, принимающее украинских беженцев, было перенесено на Pražská tržnice).

Ранее, как и сейчас, можно было прийти в отделение сразу, но теперь государственные органы рекомендуют сначала открыть банковский счет в Чехии и пройти процедуру регистрации частично онлайн, чтобы сократить время, проведенное в  очереди в отделения Центров занятости.

После заполнения заявки генерируется специальный штрих-код, который нужно будет показать работнику в отделении одного из Центров занятости. Когда именно можно приходить в отделение будет написано в приложении. 

 

Нужно ли все еще разрешение на работу?

Беженцам больше не надо получать разрешение на работу. Это предусматривает вступающий в силу закон о трудоустройстве и социальном обеспечении беженцев из Украины.

 

Источник: mvcr.cz 

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