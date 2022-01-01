Комментарий чешских СМИ: Тотальная путинская война

«Теперь стало еще более вероятно, что война действительно изменит мир. О перемирии или компромиссе уже давно не может быть и речи. В Украине должен победить кто-то один».

«Приятно наблюдать, как Владимир Путин теряет самообладание. Он больше не знает, куда бежать, чтобы спастись из ямы, которую сам вырыл. Поэтому ему ничего не остается, кроме как объявить частичную мобилизацию. Ну и, конечно же, снова угрожать ядерным оружием. Вот, в двух словах, логичная и, слава богу, единая реакция нашего свободного мира на речь, которую российский президент произнес в среду утром.

Но воспримут ли его ход русские, о реальных настроениях которых мы имеем лишь смутное представление, так же? Независимых опросов нет. Журналистские опросы на улицах лишь собирают вымученные ответы, обусловленные боязнью репрессий. Делать выводы из антивоенных высказываний, вроде слов Аллы Пугачевой, заманчиво, но неуместно. Певица живет попеременно то в Израиле, то на Кипре, но не в России. Это все равно, что спросить Марлен Дитрих после того, как она уехала в Соединенные Штаты в 1930-х годах, что она думала о нацистской кампании.

Путинская мобилизация имеет не только военную, но и психологическую сторону. Он озабочен не только остановкой украинского контрнаступления за счет подвоза свежих сил, но и тем, чтобы побудить в обществе соответствующее настроение.

Русские — но не все поголовно — впитали в себя с советских времен, что, когда дойдет до дела, они будут готовы терпеть нищету и голод, рыть каналы голыми руками, лишь бы не утратить чувство собственной исключительности. Мы преодолеем любые трудности, потому что мы должны что-то значить. Мы хотим, чтобы мир боялся нас, поклонялся нам и признавал нашу потребность уничтожать и завоевывать, а затем водружать там наши флаги.

Это подстрекательский лозунг, с помощью которого страна постоянно приносит страдания себе и окружающим. Путин не изобрел ничего нового — он лишь безжалостно возобновил то, что было и после развала Советского Союза стало постепенно уходить в тень.

Короче говоря, целью Путина было не только объявить мобилизацию, но и создать нужный настрой.

Например, в одной из фраз он сказал, что Россию хотят лишить суверенитета, а затем разграбить. Что, конечно, полная ерунда.

Если кто-то и будет грабить Россию, то, скорее всего, это будут китайцы, которые рассчитывают на сибирские природные богатства в обмен на ограниченную поддержку Москвы на мировой арене. Более того, никто в нашей части света, не исключая украинцев, не говорит о том, что боевые действия должны быть перенесены в русские города, или даже о том, что, возможно, Россию следует поставить на колени до такой степени, что ей придется управлять под международным протекторатом. Короче, чистая фантасмагория.

До сих пор можно было подумать, что Владимир Путин сможет политически выжить, даже если проиграет войну в Украине. (...)

Но после этого выступления можно предположить, что Путин уже не до конца в этом уверен. И именно поэтому сейчас, из-за военных неудач, ему пришлось нажать на газ, дойдя до мобилизации, к которой не прибегали в Москве после 1945 года, даже во время конфликта в Афганистане в 1980-х.

Это как карточная игра. Возможно, он сам понятия не имеет, как поведут себя русские в ответ, и именно поэтому мобилизация является лишь частичной. Вместо двух миллионов солдат в резерве Путин призвал «всего» 300 тысяч человек.

Но сейчас тем более вероятно, что война в Украине перевернет мир. После объявления мобилизации о перемирии или компромиссе не может быть и речи. В Украине должен победить кто-то один.

Нам нужно это срочно осознать и безоговорочно поддержать Киев в полной мере, даже ценой того, что зимой мы будем мерзнуть и бороться с нехваткой продовольствия в других частях планеты.

Кто действительно хочет избавить наш мир от „политического, экономического и культурного суверенитета“, так это сам Путин. И да, он хочет тотальной войны».

Источник: seznamzpravy.cz

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