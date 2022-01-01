Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца к Чехии. Результаты были весьма предсказуемы

ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца к Чехии. Результаты были весьма предсказуемы

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 октября
11:01
1
Сотни человек вчера собрались перед российским посольством в Чехии, чтобы принять участие в шуточной акции под названием «Сделаем Краловец снова чешским». По результатам «референдума», где на бланках значился только один ответ «За», было решено, что Калиниградская область должна стать чешской.

ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца к Чехии. Результаты были весьма предсказуемы

Таким образом, организаторы поддержали распространившуюся в интернете шутку, что Калининградская область должна перейти под контроль Чехии. 98% проголосовавших решили присоединить Калининград к Чехии.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
11 октября
10:04
159
Экономика
Инфляция в Чехии достигла рекордных 18 процентов
Assets
11 октября
08:52
403
Экономика
Самые эффективные способы экономии энергии. Вы используете их все?
Assets
10 октября
19:28
898
Общество
В Чехии сошел с рельсов товарный поезд, движение между Прагой и Колином остановлено
Assets
10 октября
17:32
8892
Жизнь
Финансовый вопрос к читателям: Закрытие банковских счетов в Чехии
Последние новости:
Assets
11 октября
10:04
159
Экономика
Инфляция в Чехии достигла рекордных 18 процентов
Assets
11 октября
08:52
403
Экономика
Самые эффективные способы экономии энергии. Вы используете их все?
Assets
10 октября
19:28
898
Общество
В Чехии сошел с рельсов товарный поезд, движение между Прагой и Колином остановлено
Assets
10 октября
17:01
899
Экономика
Безработица в Чехии выросла до 3,5% в сентябре, на работу устроились почти 89 000 украинцев
Assets
10 октября
15:40
1182
Политика
Чехия усилила охрану стратегических объектов. Петр Павел считает, что к зиме Украина освободит аннексированные территории
Assets
10 октября
14:22
1767
Политика
«Если Краловец не присоединят к Чехии, придется провести „спецоперацию“». Мем про Калининградскую область перерос в демонстрацию у посольства РФ в Праге
Assets
10 октября
13:48
1949
Политика
Как чешские политики отреагировали на обстрел украинских городов
Assets
10 октября
12:02
1801
Экономика
Справится ли мир с сильным долларом? «Сговор» с целью ослабить его уже был
Assets
10 октября
11:01
1220
Политика
Чешские СМИ: Зеленский заявил, что по всей Украине есть убитые и раненые гражданские лица
Assets
10 октября
10:33
6329
Политика
Novinky.cz: Россия бомбит Украину с самого утра. Сообщают и о взрывах в Киеве


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы