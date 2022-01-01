ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца к Чехии. Результаты были весьма предсказуемы

Сотни человек вчера собрались перед российским посольством в Чехии, чтобы принять участие в шуточной акции под названием «Сделаем Краловец снова чешским». По результатам «референдума», где на бланках значился только один ответ «За», было решено, что Калиниградская область должна стать чешской.



