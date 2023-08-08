Фотография Петра Павла используется в мошеннических целях

«В связи с повторным появлением обманчивой и мошеннической рекламы, прельщающей сохранить деньги от инфляции и злоупотребляющей фотографией Президента Петра Павла и логотипом группы компаний CEZ, мы предостерегаем от мошенников и призываем всех быть более внимательными», заявил представитель. «Президент Республики Петр Павел и Канцелярия Президента Республики решительно отвергают любую связь с этой мошеннической деятельностью», — говорится в заявлении Замка. Замок не раскрыл содержание рекламы. Ранее СМИ уже предупреждали о мошеннических действиях, обещающих инвестиции в крупные чешские компании при поддержке известных личностей, которые якобы принесут до десятикратного увеличения прибыли. Мошенники также злоупотребляют именами президента Павла, премьер-министра Петра Фиалы (ODS), экономиста Дануше Нерудовой и других.







Компания ČEZ также ранее отмежевалась от мошеннической рекламы. Мошенники злоупотребляли графикой полугосударственной компании и утверждали, что ČEZ разработала новый способ торговли акциями и криптовалютами. В то время компания CEZ подчеркнула, что никогда не предоставляла инвестиционных услуг такого рода и что она работает над удалением мошеннической рекламы из интернет-пространства.













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