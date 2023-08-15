Один из телохранителей президента Петра Павла покончил жизнь самоубийством
15 АВГУСТА 2023
19:30
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Один из телохранителей президента Петра Павла покончил жизнь самоубийством, вероятно, используя служебное оружие, сообщает радио «Prostor».
На фото: 11 июля 2023 года. Президент Чехии Петр Павел во время саммита НАТО 2023 года. — Фото автора gints.ivuskans
«Он был отличным, надежным и целеустремленным человеком. Я его очень ценил», — говорит источник из Пражского Града, который попросил остаться анонимным из-за деликатности вопроса.
Пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова не комментировала ситуацию, передав дело полиции. Отмечено, что телохранители президента являются частью специального полицейского подразделения.
«Мы не комментируем гибель сотрудников полиции, если это не связано с их профессиональной деятельностью. Мы делаем это из уважения к погибшим», — добавил пресс-секретарь полиции Ондржей Моравчик.
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