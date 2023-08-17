Чешские СМИ: Путин уже достиг своих целей на Украине, считает Лукашенко

Об этом белорусский президент заявил в интервью, размещенном на YouTube украинской журналисткой Дианой Панченко, которую характеризуют как пророссийскую.





«Цели СВО на сегодня уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая. Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Умные люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения», — сказал Лукашенко в интервью.



Переговоры должны начинаться без предварительных условий, это классический подход любой дипломатии, продолжил белорусский президент, добавив, что темы должны включать «все, о чем нужно говорить», то есть Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск.



В то же время Лукашенко отверг идею о том, что президент России Владимир Путин подталкивает его к вовлечению Беларуси в войну в Украине.



Он заявил, что не знал о планах Москвы заранее. Он сказал лишь, что за несколько дней до вторжения глава Кремля попросил его «прикрыть его, если что-то случится». Белорусский президент также пригрозил, что российская армия способна занять весь юг Украины вплоть до молдавской границы. А с запада, по его словам, «есть опасность для Украины со стороны Польши». Лукашенко также выразил мнение, что Путин будет переизбран президентом России на выборах через полгода.













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