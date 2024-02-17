Медведев: «Если мы проиграем, то сбросим ядерные бомбы на Вашингтон, Лондон и Берлин»
19 февраля 2024
22:00
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что если Россия проиграет в Украине и будет вынуждена вернуться к границам 1991 года, она использует свою ядерную триаду для атаки на Киев, Берлин, Лондон и Вашингтон в рамках неизбежной войны с Западом.
В своем посте в Telegram бывший президент России заявил, что если «эти идиоты (на Западе) думают, что народ России проглотит такое разделение своей страны», то они ошибаются, и все будет «совсем по-другому».
«Будет совсем иначе. Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», — говорится в сообщении Медведева.
«Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесенные народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными? Ответ очевиден», — сказал он.
Ядерная триада — это обозначение трехкомпонентного ядерного оружия, позволяющего атаковать или нанести ответный удар. В нее входят стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок.
По словам Медведева, возвращение границ России к 1991 году означало бы «прямой и необратимый распад современной России», которая, согласно российской конституции, включает в себя «новые территории». Под ними подразумеваются временно оккупированные украинские территории, включающие Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую области и Крымский полуостров. Более того, Россия не контролирует большую часть этих территорий.
По словам Медведева, он написал свой пост в контексте возможного поражения России в Украине и гипотетического возвращения России в границы, существовавшие до 1991 года. Это означало бы не только возвращение всех временно оккупированных украинских территорий, но и отказ от Приднестровья Молдовы или Южной Осетии и Абхазии Грузии, которые Российская Федерация аннексировала в 2008 году.
Только четыре другие страны признали независимость этих двух грузинских территорий. Помимо России, это Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Приднестровье находится в еще худшем положении, поскольку его признают только Южная Осетия и Абхазия.
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