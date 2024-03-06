Президент Словакии посетит Прагу 18 марта, вместе с Петром Павлом она будет присутствовать на премьере фильма
9 марта 2024
11:00
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В понедельник, 18 марта, Прагу посетит президент Словакии Зузана Чапутова. Она встретится со своим чешским коллегой Петром Павлом, вместе с которым посетит премьеру фильма «Это Гавел, вы слышите меня?» в Пражском Граде.
Она также встретится с другими деятелями чешской политической и общественной жизни, сообщил сегодня пресс-секретарь Чапутовой Мартин Стрижинец.
Чапутова, которая не будет защищать свой мандат на президентских выборах в этом году, в последний раз посещала Чехию в декабре прошлого года, когда она присутствовала на прощании с Карелом Шварценбергом. В конце ноября в Праге состоялась встреча президентов стран Вышеградской группы, в которую также входят Польша и Венгрия.
За день до годовщины бархатной революции Чапутову вместе с ее партнером Юраем Ризманом встречали Петр Павел с женой Евой. Она также встретилась со словацкими соотечественниками в Праге, отметила годовщину революции на Народном проспекте и провела беседы со студентами Карлова университета.
Первый тур выборов главы государства пройдет в Словакии 23 марта, а второй возможен двумя неделями позже.
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