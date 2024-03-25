Россия начала спецоперацию по поиску виноватых

Теперь, когда Москва признала, что за массовым убийством действительно стоит ИГ, Путин заявил, что исламисты связаны с Украиной. Это утверждение не было подтверждено Россией, и нет никаких доказательств того, что Киев каким-либо образом причастен к массовому убийству в концертном зале, в котором погибло 139 человек и менее 200 получили ранения.





«Если будет доказано, что они являются террористами киевского режима, то к ним и их интеллектуальным вдохновителям нельзя относиться по-другому. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая чиновников государства, совершившего такое злодеяние», — заявил Медведев в пятницу в 20:27 по центральноевропейскому времени в Telegram.





Он косвенно обвинил Украину менее чем через три часа после массового убийства, которое произошло около 19:50 по местному времени (17:50 GMT).





Еще до Медведева пресс-секретарь российской дипломатии Мария Захарова прокомментировала нападение, ответив на заявление Белого дома о том, что нет никаких признаков причастности Украины к стрельбе.





«Белый дом заявил, что не видит никаких признаков того, что Украина или украинцы причастны к московскому теракту. На каком основании официальные лица в Вашингтоне в разгар трагедии делают какие-либо выводы о чьей-либо невиновности? Если у США есть или была достоверная информация на этот счет, то они должны немедленно передать ее российской стороне», — написала Захарова в Telegram в 19:57 по центральноевропейскому времени.





У американцев действительно была такая информация. США и другие страны мира уже три недели предупреждают о риске террористической атаки.





ИГ трижды брало на себя ответственность за этот акт





Тем временем «Исламское государство» (ИГ или сокращенно ИГИЛ) взяло на себя ответственность за теракт, но Россия почти четыре дня отрицала свою причастность, а в пятницу вечером кремлевский рупор Маргарита Симоньян прямо исключила ее участие.





«ИГИЛ! ИГИЛ?» написала Симоньян в 22:35 пятницы. «В любом случае, (сообщения) об ИГИЛ — ложь», — добавила она две минуты спустя.





С пятницы «Исламское государство» еще дважды взяло на себя ответственность за теракт. В субботу днем, через связанное с ИГ новостное агентство Amaq. «Нападение произошло в контексте бушующей войны между Исламским государством и странами, борющимися против ислама», — цитирует Reuters заявление Исламского государства, ссылаясь на Amaq.





ИГ уже в третий раз берет на себя ответственность за теракт, напрямую публикуя видео с записями с камер, установленных на телах террористов, на которых видно, как боевики передвигаются по торговому центру «Крокус» и убивают беззащитных людей.





Речь Путина





Примерно в то же время, когда ИГ во второй раз взяло на себя ответственность за пятничную бойню, российский правитель Владимир Путин выступил с речью. В ней он вообще не упомянул «Исламское государство», а обвинил украинцев.





«Все четыре непосредственных исполнителя теракта, то есть все те, кто стрелял и убивал, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для пересечения государственной границы», — сказал Путин в своей речи, стенограмму которой предоставило информационное агентство ТАСС.





Слова Путина о том, что предполагаемые преступники направляются к границе с Украиной, несколько сбивают с толку посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, который заявил, что белорусские спецслужбы сотрудничают с российскими, чтобы не допустить пересечения преступниками границы с Беларусью.





«Со вчерашнего дня спецслужбы находятся в активном режиме взаимодействия (с Россией), глава Комитета государственной безопасности находится на связи со своим российским коллегой. Главная задача вчера вечером (в пятницу) была в том, чтобы террористы не ушли через нашу общую границу. Эта задача была выполнена. Приняты максимальные меры безопасности», — заявил Крутой в субботу.





Лукашенко поспешил на помощь





Во вторник, три дня спустя, слова Крутого поправил Александр Лукашенко, который, согласно другому сообщению правительственного информационного агентства Белта, заявил, что преступники, якобы, сначала направились к белорусской границе, но затем были предупреждены «организаторами теракта», что они не смогут проехать в Беларусь из-за «антитеррористических мер» на белорусской границе.





«Они не могли поехать в Беларусь. Их организаторы это понимали, потому что в первые минуты (теракта) часть (белорусской) области перешла в режим повышенной безопасности», — заявил Лукашенко спустя всего пять дней после подмосковного теракта.





«Они развернулись и поехали на участок украинско-российской границы», — добавил Лукашенко.





Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле Renault Thalia и были задержаны в Брянской области в районе деревни Хацунь, которая находится примерно в 150 километрах от границы с Украиной. Однако Хацунь также находится недалеко от границы с Беларусью, до которой около 200 километров.





По данным The New York Times, США заявили, что с начала марта собирали разведданные о том, что ИГИЛ-К (афганское отделение ИГ, базирующееся в Хорасане — ред.) планировало нападение на Москву. В четверг, 7 марта, США выпустили предупреждение о возможных террористических атаках.





«Посольство следит за сообщениями о том, что экстремисты планируют напасть на крупные мероприятия в Москве, включая концерты. Гражданам США рекомендуется избегать больших собраний в ближайшие 48 часов», — говорится в сообщении посольства США в Москве. После США с предупреждениями выступили страны по всему миру, в том числе Чехия.





Однако глава Кремля отмахнулся от этих предупреждений. По данным государственного информационного агентства ТАСС, за три дня до теракта он заявил на заседании Федеральной службы безопасности (ФСБ), что «недавние провокационные заявления ряда официальных западных структур о возможности террористических атак в России» являются «откровенным шантажом», направленным на дестабилизацию и запугивание общества.





Путину потребовалось четыре дня, чтобы признать причастность «Исламского государства». В понедельник, по данным The Financial Times, он заявил, что за террором стоят радикальные исламисты, но не стал опускать и украинскую ноту.





«(Этот) злодейский акт может быть только еще одним звеном в целой цепи попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной через нацистский киевский режим», — сказал он о причастности ИГ.





Путин упомянул 2014 год, когда пророссийские сепаратисты, вооруженные и поддерживаемые Россией, напали на Донецкую область Украины. В том же году Россия незаконно захватила и аннексировала Крым. Восемь лет спустя она начала полномасштабное и неспровоцированное вторжение в Украину.





Виноват Запад!





По данным «Коммерсанта», глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил во вторник, что к пятничному теракту могут быть причастны США, Великобритания и Украина.





«Я думаю, что да. Во всяком случае, мы говорим о тех фактах, которые у нас есть, это общая информация», — сказал Бортников журналистам, отвечая на вопрос, стоят ли за стрельбой в Красногорске США, Великобритания и Украина.





В то же время Бортников, как и Путин, признал, что нападение на торговый центр совершили радикальные исламисты, но заявил, что они связаны с украинскими спецназовцами. Кроме того, по его словам, теракт был необходим западным спецслужбам для того, чтобы взбудоражить и посеять панику в российском обществе. Он также заявил, что террористов на Украине будут встречать «как героев».





Ни Медведев, ни Захарова, ни Симоньян, ни Бортников, ни Путин не предоставили никакой поддержки своим заявлениям о причастности Киева к теракту. Сама Украина отрицает свою причастность.





«Считаем подобные обвинения спланированной провокацией Кремля, направленной на разжигание антиукраинской истерии в российском обществе, создание условий для усиления мобилизации граждан России для участия в преступной агрессии против нашей страны и дискредитации Украины в глазах международного сообщества», — говорится в заявлении украинской дипломатии.





