Петр Павел и Владимир Зеленский встретились в Вильнюсе на саммите «Инициативы трёх морей»

Среди «ассоциированных» участников саммита — президент Украины Владимир Зеленский, чей специальный самолет прибыл в аэропорт вскоре после чешского самолета с президентом Петром Павлом.





«Спасибо, что вы были с нами с первых дней войны», — поблагодарил Зеленский по прибытии на саммит.





«Я поделюсь с моими партнерами всеми подробностями с поля боя в Украине и тем, в чем сейчас остро нуждается страна. Первое — это противовоздушная оборона», — сказал он в заявлении для СМИ.





Поддержка Украины, а также Молдовы — одна из тем саммита. Павел встретился с Зеленским перед началом мероприятия. На встрече Зеленский поблагодарил Чехию за инициативу по боеприпасам.





Президенты также обратились к другим потребностям пострадавшей страны.





«У нас есть цель укрепить устойчивость, мобильность и обороноспособность во всем регионе и устранить технологическое и инфраструктурное отставание, которое возникло в развитии Центральной и Восточной Европы», — сказал Павел журналистам.





Соглашение о безопасности с Украиной





Еще одной темой встречи Зеленского и Павла стало соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Чехией и Украиной. По словам чешского президента, оно может быть готово в мае или июне.





Чешский президент уже во второй раз принимает участие в саммите «Триморья». В 2017 году это был Милош Земан в Любляне, а в этом году Петр Павел в Вильнюсе.





Первая поездка Павла символизирует трансформацию отношения Чехии к инициативе. Еще в 2017 году, когда инициатива была запущена, из Чернинского дворца говорили, что это коалиция польских консерваторов против Германии и Франции в стиле «державной идеи Юзефа Пилсудского», лидера межвоенной Польши.





«Мы заинтересованы в сохранении существующего сотрудничества в рамках V4 и углублении наших связей с Германией. Проекты с амбициями, направленными в противоположную сторону, нежелательны для нашего видения Центральной Европы», — заявили тогда в МИДе. Скептицизм, отстраненность и страх разделения и ослабления ЕС были ощутимы.





Что изменилось?





С сентября прошлого года в министерстве работает «национальный координатор Инициативы «Триморья». Эту должность занимает заместитель Ян Мариан.





По его словам, Прага продолжает придерживаться прагматичного подхода к саммиту, но в то же время проявляет активность. «Это одна из инициатив, которая дополняет нашу внешнюю политику», — пояснил Мариан.





«Это интересная инициатива с экономической, финансовой и инфраструктурной точек зрения, а также с геополитической. В ней участвуют 13 стран ЕС, в основном из нашего региона, но Германия, Европейская комиссия и Соединенные Штаты также являются стратегическими партнерами», — говорит Мариан.





Что такое инициатива «Триморья»?





Инициатива состоит из 13 стран-членов, которые также входят в Европейский союз: страны Балтии, Вышеградская группа, Австрия и балканские страны. Европейская комиссия и Германия являются партнерами, а Соединенные Штаты — стратегическим партнером.





Поворотный момент в отношении Чехии к инициативе наступил с приходом к власти правительства Петра Фиалы, которое также заявило о поддержке инициативы в своем программном заявлении, и со сменой президента.





С окончанием президентского срока Милоша Земана приоритетные проекты, список которых страны составляют совместно, изменились. Протеже Земана — водный канал Дунай-Одра-Лабе — был заменен правительством Фиала на проект газопровода Stork II, а также на проект высокоскоростной железной дороги в Польшу.





«Саммит в Литве важен для бизнеса, там также проводится отдельный бизнес-форум», — объясняет координатор Мариан. Вместе с Павлом в Вильнюс летит бизнес-делегация. В нее входят, например, разработчики космического программного обеспечения или квантовых технологий.





Но саммит также предоставит возможность для политических переговоров и двусторонних переговоров. Помимо Молдовы и Украины, неформальной темой станет предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.



