Президент Чехии: Европа находится в начале более длительной конфронтации с Россией

«Они хотят восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, и говорят об этом очень открыто. Поэтому мы должны отнестись к этому серьезно. Мы должны подготовиться к тому, что Россия не будет мировым партнером», — уверен Павел.



По его словам, Москва уже показала себя «деструктивной силой» во многих европейских странах, пытаясь распространять пропаганду и зачастую откровенную ложь.



Он подчеркнул, что если Россия ведет себя конструктивно, то и Европа всегда должна поступать так же.



«Но когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — сказал 66-летний глава государства, отметив, что конфронтация с Россией станет частью нашей повседневной жизни.



Сверхдержава с правом диктовать правила игры



В интервью Павел также выразил убеждение, что Россия не стремится к сотрудничеству с Европой и считает себя сверхдержавой, которая имеет право диктовать правила игры. Поддерживая Украину, сказал он, мы также поддерживаем свою собственную безопасность. «Если мы хотим сохранить безопасность и процветание в этой части Европы, мы должны установить четкие границы для России. Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем», — отметил он. Мир с Россией, по его словам, не может быть достигнут путем принятия целей России.



Но чешский президент считает, что еще есть вероятность того, что Россия поймет, что не способна добиться военного успеха на Украине, что может привести к дипломатическим переговорам — вместо «бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней».



В то же время он не считает вероятным, что Украина вернет себе всю свою территорию в обозримом будущем.



По словам Павла, никто не оспаривает будущего членства Украины в Североатлантическом альянсе, но Москве необходимо дать понять, что это не будет представлять для нее прямой угрозы.