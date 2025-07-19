Чехия и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики
19 июля 2025
18:00
287
14 июля в Лондоне состоялась встреча премьер-министра Чехии Петра Фиалы и его британского коллеги Кира Стармера, по итогам которой был подписан меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики. Об этом сообщил сам Фиала журналистам после переговоров.
Документ фиксирует намерение двух стран развивать партнерство в этой стратегической отрасли, которая, по мнению обеих сторон, играет ключевую роль в переходе к низкоуглеродной энергетике и обеспечении энергетической безопасности.
Ставка на малые модульные реакторы
Великобритания, как и Чехия, наряду со строительством классических энергоблоков делает ставку на развитие малых модульных реакторов (SMR, small modular reactors). Эти установки отличаются более низкой стоимостью, сокращенными сроками строительства и возможностью размещения в рамках децентрализованных энергетических сетей.
Фиала отметил, что заключенный меморандум открывает большие перспективы для совместной работы:
«Мы подтвердили общую волю обеих стран укреплять партнерство в ядерной энергетике, где видим значительный потенциал на ближайшие годы. Сотрудничество с Великобританией поможет нам обеспечить энергетическую безопасность и доступные цены на электроэнергию для будущих поколений», — заявил он.
«Мы подтвердили общую волю обеих стран укреплять партнерство в ядерной энергетике, где видим значительный потенциал на ближайшие годы. Сотрудничество с Великобританией поможет нам обеспечить энергетическую безопасность и доступные цены на электроэнергию для будущих поколений», — заявил он.
Rolls-Royce SMR и участие ČEZ
Существенным шагом в чешско-британском сотрудничестве стал недавний вход чешской полугосударственной энергетической компании ČEZ в капитал компании Rolls-Royce SMR — британского разработчика малых модульных реакторов. Согласно договоренностям, ČEZ получит около 20% акций в Rolls-Royce SMR, а обе стороны будут тесно взаимодействовать как на этапе разработки, так и при дальнейшем внедрении технологий.
Инвестиции в проект уже получили одобрение британских регулирующих органов. Власти Великобритании выбрали Rolls-Royce SMR в качестве приоритетного поставщика модульных реакторов, на строительство которых в течение ближайших четырех лет планируют выделить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 73 миллиардов чешских крон).
ČEZ в свою очередь намерен до 2050 года построить на территории Чехии модульные реакторы суммарной мощностью три гигаватта.
Перспективы для Чехии
По словам Петра Фиалы, участие ČEZ в Rolls-Royce SMR позволит Чехии не только принимать участие в разработке передовых ядерных технологий, но и в дальнейшем участвовать в их международном распространении.
«Мы создаем условия для того, чтобы малые модульные реакторы можно было строить и в Чехии. Думаю, это стало бы удачным дополнением к планам по возведению двух новых блоков на АЭС Дукованы», — добавил премьер-министр.
Чешское энергетическое предприятие уже определило первую предполагаемую площадку для установки SMR — вблизи АЭС Темелин. По предварительным планам, реактор может быть введен в эксплуатацию в середине 2030-х годов. Помимо этого, ČEZ рассматривает и другие возможные локации, включая территории действующих угольных электростанций, например в Тушимице (Устецкий край).
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
18 ИЮЛЯ 2025
1364
19:30
18 ИЮЛЯ 2025
1141
10:30
18 ИЮЛЯ 2025
3985
09:00
18 ИЮЛЯ 2025
1840
13:30
17 ИЮЛЯ 2025
4096
12:00
17 ИЮЛЯ 2025
2196
10:30
17 ИЮЛЯ 2025
1238
09:00
17 ИЮЛЯ 2025
1654
18:00
16 ИЮЛЯ 2025
1857
15:00
16 ИЮЛЯ 2025
2717