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Чехия и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики

Новости и статьи
19 июля 2025
18:00
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14 июля в Лондоне состоялась встреча премьер-министра Чехии Петра Фиалы и его британского коллеги Кира Стармера, по итогам которой был подписан меморандум о взаимопонимании в области ядерной энергетики. Об этом сообщил сам Фиала журналистам после переговоров.
Документ фиксирует намерение двух стран развивать партнерство в этой стратегической отрасли, которая, по мнению обеих сторон, играет ключевую роль в переходе к низкоуглеродной энергетике и обеспечении энергетической безопасности.

Ставка на малые модульные реакторы
Великобритания, как и Чехия, наряду со строительством классических энергоблоков делает ставку на развитие малых модульных реакторов (SMR, small modular reactors). Эти установки отличаются более низкой стоимостью, сокращенными сроками строительства и возможностью размещения в рамках децентрализованных энергетических сетей.

Фиала отметил, что заключенный меморандум открывает большие перспективы для совместной работы:

«Мы подтвердили общую волю обеих стран укреплять партнерство в ядерной энергетике, где видим значительный потенциал на ближайшие годы. Сотрудничество с Великобританией поможет нам обеспечить энергетическую безопасность и доступные цены на электроэнергию для будущих поколений», — заявил он.

Rolls-Royce SMR и участие ČEZ
Существенным шагом в чешско-британском сотрудничестве стал недавний вход чешской полугосударственной энергетической компании ČEZ в капитал компании Rolls-Royce SMR — британского разработчика малых модульных реакторов. Согласно договоренностям, ČEZ получит около 20% акций в Rolls-Royce SMR, а обе стороны будут тесно взаимодействовать как на этапе разработки, так и при дальнейшем внедрении технологий.


Инвестиции в проект уже получили одобрение британских регулирующих органов. Власти Великобритании выбрали Rolls-Royce SMR в качестве приоритетного поставщика модульных реакторов, на строительство которых в течение ближайших четырех лет планируют выделить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 73 миллиардов чешских крон).

ČEZ в свою очередь намерен до 2050 года построить на территории Чехии модульные реакторы суммарной мощностью три гигаватта.

Перспективы для Чехии
По словам Петра Фиалы, участие ČEZ в Rolls-Royce SMR позволит Чехии не только принимать участие в разработке передовых ядерных технологий, но и в дальнейшем участвовать в их международном распространении.

«Мы создаем условия для того, чтобы малые модульные реакторы можно было строить и в Чехии. Думаю, это стало бы удачным дополнением к планам по возведению двух новых блоков на АЭС Дукованы», — добавил премьер-министр.

Чешское энергетическое предприятие уже определило первую предполагаемую площадку для установки SMR — вблизи АЭС Темелин. По предварительным планам, реактор может быть введен в эксплуатацию в середине 2030-х годов. Помимо этого, ČEZ рассматривает и другие возможные локации, включая территории действующих угольных электростанций, например в Тушимице (Устецкий край).
энергетика Великобритания Чехия
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