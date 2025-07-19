Чехия и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики

Документ фиксирует намерение двух стран развивать партнерство в этой стратегической отрасли, которая, по мнению обеих сторон, играет ключевую роль в переходе к низкоуглеродной энергетике и обеспечении энергетической безопасности.





Ставка на малые модульные реакторы





Великобритания , как и Чехия , наряду со строительством классических энергоблоков делает ставку на развитие малых модульных реакторов (SMR, small modular reactors). Эти установки отличаются более низкой стоимостью, сокращенными сроками строительства и возможностью размещения в рамках децентрализованных энергетических сетей.





«Мы подтвердили общую волю обеих стран укреплять партнерство в ядерной энергетике, где видим значительный потенциал на ближайшие годы. Сотрудничество с Великобританией поможет нам обеспечить энергетическую безопасность и доступные



Фиала отметил, что заключенный меморандум открывает большие перспективы для совместной работы:«Мы подтвердили общую волю обеих стран укреплять партнерство в ядерной энергетике, где видим значительный потенциал на ближайшие годы. Сотрудничество с Великобританией поможет нам обеспечить энергетическую безопасность и доступные цены на электроэнергию для будущих поколений», — заявил он.

Rolls-Royce SMR и участие ČEZ







Существенным шагом в чешско-британском сотрудничестве стал недавний вход чешской полугосударственной энергетической компании ČEZ в капитал компании Rolls-Royce SMR — британского разработчика малых модульных реакторов. Согласно договоренностям, ČEZ получит около 20% акций в Rolls-Royce SMR, а обе стороны будут тесно взаимодействовать как на этапе разработки, так и при дальнейшем внедрении технологий.





Инвестиции в проект уже получили одобрение британских регулирующих органов. Власти Великобритании выбрали Rolls-Royce SMR в качестве приоритетного поставщика модульных реакторов, на строительство которых в течение ближайших четырех лет планируют выделить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 73 миллиардов чешских крон).

ČEZ в свою очередь намерен до 2050 года построить на территории Чехии модульные реакторы суммарной мощностью три гигаватта.





Перспективы для Чехии

По словам Петра Фиалы, участие ČEZ в Rolls-Royce SMR позволит Чехии не только принимать участие в разработке передовых ядерных технологий, но и в дальнейшем участвовать в их международном распространении.









«Мы создаем условия для того, чтобы малые модульные реакторы можно было строить и в Чехии. Думаю, это стало бы удачным дополнением к планам по возведению двух новых блоков на АЭС Дукованы », — добавил премьер-министр.