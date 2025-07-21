Зарплаты чешских политиков впервые превысят 300 000 крон в месяц

Новости и статьи 21 июля 2025 16:30 470

С 2026 года зарплаты высших должностных лиц Чехии увеличатся примерно на 5%. Впервые в истории размер ежемесячного оклада премьер-министра, а также председателей Палаты депутатов и Сената превысит 300 000 крон до вычета налогов. Обычные депутаты будут получать на 5 500 крон больше, чем сейчас — 115 000 крон в месяц. Зарплата президента возрастет до 383 200 крон, что на 18 200 крон больше по сравнению с текущим годом.