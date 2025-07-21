Зарплаты чешских политиков впервые превысят 300 000 крон в месяц
21 июля 2025
16:30
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С 2026 года зарплаты высших должностных лиц Чехии увеличатся примерно на 5%. Впервые в истории размер ежемесячного оклада премьер-министра, а также председателей Палаты депутатов и Сената превысит 300 000 крон до вычета налогов. Обычные депутаты будут получать на 5 500 крон больше, чем сейчас — 115 000 крон в месяц. Зарплата президента возрастет до 383 200 крон, что на 18 200 крон больше по сравнению с текущим годом.
Согласно расчетам Чешского информационного агентства (ČTK), основанным на действующей редакции закона о заработной плате, премьер-министр и главы обеих палат парламента в следующем году будут получать 308 700 крон в месяц, что на 14 700 крон больше, чем сейчас.
Министры и вице-спикеры парламента будут получать 219 300 крон (вместо нынешних 208 900 крон), а заместитель премьер-министра — 265 100 крон (прибавка в 12 700 крон).
Председатели парламентских комитетов, комиссий и делегаций получат 161 800 крон (рост на 7 700 крон). Зарплата заместителей председателей комитетов и глав подкомитетов увеличится на 6 600 крон — до 138 400 крон.
Заработная плата чешских политиков рассчитывается на основе расчетной базы, которая привязана к средней заработной плате в национальной экономике за позапрошлый год. Однако в 2026 году рост этой базы будет ограничен 5% в соответствии с поправками к закону, принятыми в этом году. Это ограничение было введено, чтобы избежать резкого скачка зарплат: если бы использовался стандартный механизм, рост составил бы около 13,2%.
На 2025 год величина расчетной базы была установлена законом — 101 364 кроны. По предварительным данным, средняя зарплата в Чехии в 2024 году была равна 45 899 крон, и, следовательно, база на 2026 год должна была бы определена в 114 702 кроны. Однако из-за установленного ограничения она будет составлять 106 433 кроны.
Увеличатся и компенсационные выплаты
Помимо базовых окладов, увеличатся и ежемесячные компенсации, которые выплачиваются политикам на представительские расходы и служебные нужды.
Так, президент Чехии будет получать дополнительно 250 200 крон, а его супруга — 106 500 крон.
Премьер-министр получит 39 400 крон в виде паушальной компенсации, министры — 32 000 крон. Парламентские депутаты и сенаторы будут получать 17 100 крон на питание и представительские расходы. Размер компенсации за проезд будет зависеть от места проживания и может достигать 63 900 крон. Паушальная компенсация председателя палаты парламента составит 61 800 крон.
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