Президент Чехии в Хиросиме: «Важно помнить ужасы всех войн»

Президент Чехии подчеркнул, что напоминание о прошлом необходимо не для запугивания, а для осознания ответственности: «Повторится ли подобная катастрофа, зависит только от нас».









В ходе визита Петр Павел посетил Мемориальный музей мира в Хиросиме и знаменитый Атомный купол — здание, спроектированное чешским архитектором Яном Лецелом. У мемориала президент возложил цветы в память о жертвах атомной бомбардировки.

Место производит гнетущее впечатление, но одновременно оно символизирует силу духа японского народа — то, как он справился с этой трагедией, вызывает глубокое уважение, сказал он. Также, по его словам, Хиросима может стать примером стойкости и надежды для всего мира, если мы действительно будем учиться у истории.





Меморандум между Пражским и замком Химэдзи





Президент подчеркнул, что такие связи укрепляют взаимопонимание и вдохновляют на развитие в сферах культуры, образования, туризма и даже промышленности. Как Пражский Град, так и



Во время визита также был подписан меморандум о сотрудничестве между Пражским Градом и замком Химэдзи — одной из наиболее сохранившихся исторических крепостей Японии. Документ скрепили подписи канцлера Пражского Града Милана Вашины и мэра Химэдзи Хидэясу Киёмото в присутствии президента Павела.Президент подчеркнул, что такие связи укрепляют взаимопонимание и вдохновляют на развитие в сферах культуры, образования, туризма и даже промышленности. Как Пражский Град, так и замок Химэдзи являются «коронами исторического пути» своих народов, связывая прошлое с настоящим.

Обмен студентами и будущее сотрудничество

На приеме в честь чешского президента мэр Киёмото объявил о начале студенческого обмена между Химэдзи и Прагой уже в этом году. «Мир, свобода и демократия — это не данность. Молодежи предстоит нести ответственность за будущее, и я рад, что у нее будет возможность учиться в Чехии», — подчеркнул он и выразил готовность лично встретиться со студентами в Пражском Граде, если позволит график.