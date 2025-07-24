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Президент Чехии в Хиросиме: «Важно помнить ужасы всех войн»

Новости и статьи
24 июля 2025
16:30
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Президент Чешской Республики Петр Павел в рамках визита в Японию посетил Хиросиму, где подчеркнул важность сохранения исторической памяти о разрушительных последствиях вооруженных конфликтов. Он отметил, что нынешние войны, включая агрессию России против Украины и кризисы на Ближнем Востоке, доказывают: даже горький опыт Второй мировой войны не уберег человечество от повторения трагедий.
Президент Чехии подчеркнул, что напоминание о прошлом необходимо не для запугивания, а для осознания ответственности: «Повторится ли подобная катастрофа, зависит только от нас».

В ходе визита Петр Павел посетил Мемориальный музей мира в Хиросиме и знаменитый Атомный купол — здание, спроектированное чешским архитектором Яном Лецелом. У мемориала президент возложил цветы в память о жертвах атомной бомбардировки.

Место производит гнетущее впечатление, но одновременно оно символизирует силу духа японского народа — то, как он справился с этой трагедией, вызывает глубокое уважение, сказал он. Также, по его словам, Хиросима может стать примером стойкости и надежды для всего мира, если мы действительно будем учиться у истории. 

Меморандум между Пражским и замком Химэдзи 
Во время визита также был подписан меморандум о сотрудничестве между Пражским Градом и замком Химэдзи — одной из наиболее сохранившихся исторических крепостей Японии. Документ скрепили подписи канцлера Пражского Града Милана Вашины и мэра Химэдзи Хидэясу Киёмото в присутствии президента Павела.

Президент подчеркнул, что такие связи укрепляют взаимопонимание и вдохновляют на развитие в сферах культуры, образования, туризма и даже промышленности.  Как Пражский Град, так и замок Химэдзи являются «коронами исторического пути» своих народов, связывая прошлое с настоящим. 

Обмен студентами и будущее сотрудничество 
На приеме в честь чешского президента мэр Киёмото объявил о начале студенческого обмена между Химэдзи и Прагой уже в этом году. «Мир, свобода и демократия — это не данность. Молодежи предстоит нести ответственность за будущее, и я рад, что у нее будет возможность учиться в Чехии», — подчеркнул он и выразил готовность лично встретиться со студентами в Пражском Граде, если позволит график. 
президент Япония
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