Шесть стран, включая Чехию, согласились с необходимостью ужесточения миграционных правил ЕС

Новости 420on 24 июля 2025 09:00 515

Группа из шести стран, включая Чешскую Республику, намерена сотрудничать в целях ужесточения миграционной системы Европейского союза. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт после переговоров с министрами внутренних дел Чехии, Польши, Франции, Дании и Австрии на самой высокой горе Германии — Цугшпитце. По его словам, страны стремятся сократить нелегальную миграцию в ЕС, более решительно бороться с контрабандистами и улучшить охрану внешней границы ЕС. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что миграция также должна решаться в интересах защиты демократии.