Шесть стран, включая Чехию, согласились с необходимостью ужесточения миграционных правил ЕС
24 июля 2025
09:00
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Группа из шести стран, включая Чешскую Республику, намерена сотрудничать в целях ужесточения миграционной системы Европейского союза. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт после переговоров с министрами внутренних дел Чехии, Польши, Франции, Дании и Австрии на самой высокой горе Германии — Цугшпитце. По его словам, страны стремятся сократить нелегальную миграцию в ЕС, более решительно бороться с контрабандистами и улучшить охрану внешней границы ЕС. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что миграция также должна решаться в интересах защиты демократии.
Помимо министров Германии Добриндта и Чехии Ракушана, в переговорах также приняли участие министры внутренних дел Франции Бруно Ретайо, Польши Томаш Семоняк и Австрии Герхард Карнер. Данию представлял министр иммиграции и интеграции Кааре Дюбвад Бек. В переговорах также принял участие еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.
В совместной декларации, принятой на горе Цугшпитце, министры требуют выполнения пяти пунктов, среди прочего: усиления борьбы с контрабандой и торговлей людьми, последовательной депортации лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, укрепления пограничного агентства ЕС Frontex, улучшения охраны внешней границы Европейского Союза и построения стратегического партнерства с третьими странами. Согласно декларации, также должна быть обеспечена возможность депортации в Афганистан и Сирию.
Министры призвали Европейскую комиссию зарезервировать достаточные средства в рамках предстоящего многолетнего финансового плана для реализации текущей реформы в сфере миграции и предоставления убежища. Первый проект нового семилетнего бюджета на 2028–2034 годы в размере двух триллионов евро (49,3 триллиона чешских крон) был представлен Еврокомиссией в среду.
По словам чешского министра, необходимо предложить современные и конкретные решения в сфере миграции, в том числе в интересах защиты демократии от популистов и экстремистов. Европейский союз должен, среди прочего, улучшить охрану внешних границ и вести переговоры с третьими странами, откуда прибывают мигранты в Европу. «Мы тоже должны им что-то предложить», — сказал он. По его словам, ЕС должен помочь странам происхождения мигрантов улучшить качество жизни их граждан, чтобы у них не было причин покидать родину и отправляться в ЕС.
Немецкий министр Добриндт также говорил о необходимости решения миграционных проблем для ослабления поляризации в обществе. По его словам, на сегодняшней встрече министры сошлись во мнении, что миграционная система должна быть ужесточена на европейском уровне, и, по его словам, эти процессы должны быть значительно ускорены. По его словам, Германия больше не будет сдерживать миграционную политику ЕС, а будет «сидеть в локомотиве». Австрийский министр Карнер заявил, что сегодняшняя встреча посылает важный сигнал. «Европа наконец-то займет жесткую позицию в отношении политики предоставления убежища», — заявил он.
Новое правительство Германии вступило в должность в мае, пообещав значительно ужесточить миграционную политику и политику предоставления убежища. На следующий день после вступления в должность Добриндт распорядился об ужесточении контроля на сухопутных границах. Он разрешил полиции отказывать мигрантам, желающим получить убежище в Германии. Исключение составляют только уязвимые группы населения, такие как дети, беременные женщины и тяжелобольные. Несмотря на решение административного суда, который в одном конкретном случае признал этот режим незаконным, Германия продолжает его применять.
В ответ на немецкий контроль Польша начала контролировать свои границы с Германией и Литвой 7 июля. Некоторые другие соседние страны также подвергли критике меры Германии, но ни одна из них не приняла ответных мер. Министерство внутренних дел Чехии сообщило в пресс-релизе, что австрийский министр обсудил с Добриндтом ситуацию на чешско-германской границе и последствия этих мер в кулуарах саммита. Министр, по его словам, повторил, что «меры, принимаемые Германией, должны быть максимально обременительными для наших граждан, для их повседневного передвижения и для внутреннего рынка».
В совместной декларации, принятой на горе Цугшпитце, министры требуют выполнения пяти пунктов, среди прочего: усиления борьбы с контрабандой и торговлей людьми, последовательной депортации лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, укрепления пограничного агентства ЕС Frontex, улучшения охраны внешней границы Европейского Союза и построения стратегического партнерства с третьими странами. Согласно декларации, также должна быть обеспечена возможность депортации в Афганистан и Сирию.
Министры призвали Европейскую комиссию зарезервировать достаточные средства в рамках предстоящего многолетнего финансового плана для реализации текущей реформы в сфере миграции и предоставления убежища. Первый проект нового семилетнего бюджета на 2028–2034 годы в размере двух триллионов евро (49,3 триллиона чешских крон) был представлен Еврокомиссией в среду.
По словам чешского министра, необходимо предложить современные и конкретные решения в сфере миграции, в том числе в интересах защиты демократии от популистов и экстремистов. Европейский союз должен, среди прочего, улучшить охрану внешних границ и вести переговоры с третьими странами, откуда прибывают мигранты в Европу. «Мы тоже должны им что-то предложить», — сказал он. По его словам, ЕС должен помочь странам происхождения мигрантов улучшить качество жизни их граждан, чтобы у них не было причин покидать родину и отправляться в ЕС.
Немецкий министр Добриндт также говорил о необходимости решения миграционных проблем для ослабления поляризации в обществе. По его словам, на сегодняшней встрече министры сошлись во мнении, что миграционная система должна быть ужесточена на европейском уровне, и, по его словам, эти процессы должны быть значительно ускорены. По его словам, Германия больше не будет сдерживать миграционную политику ЕС, а будет «сидеть в локомотиве». Австрийский министр Карнер заявил, что сегодняшняя встреча посылает важный сигнал. «Европа наконец-то займет жесткую позицию в отношении политики предоставления убежища», — заявил он.
Новое правительство Германии вступило в должность в мае, пообещав значительно ужесточить миграционную политику и политику предоставления убежища. На следующий день после вступления в должность Добриндт распорядился об ужесточении контроля на сухопутных границах. Он разрешил полиции отказывать мигрантам, желающим получить убежище в Германии. Исключение составляют только уязвимые группы населения, такие как дети, беременные женщины и тяжелобольные. Несмотря на решение административного суда, который в одном конкретном случае признал этот режим незаконным, Германия продолжает его применять.
В ответ на немецкий контроль Польша начала контролировать свои границы с Германией и Литвой 7 июля. Некоторые другие соседние страны также подвергли критике меры Германии, но ни одна из них не приняла ответных мер. Министерство внутренних дел Чехии сообщило в пресс-релизе, что австрийский министр обсудил с Добриндтом ситуацию на чешско-германской границе и последствия этих мер в кулуарах саммита. Министр, по его словам, повторил, что «меры, принимаемые Германией, должны быть максимально обременительными для наших граждан, для их повседневного передвижения и для внутреннего рынка».
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