По данным опросов, движение ANO лидирует на парламентских выборах

Новости 420on 28 июля 2025 13:30 1143

Парламентские выборы в случае их проведения в эти выходные выиграло бы оппозиционное движение ANO, рейтинг которого увеличился по сравнению с прошлой неделей с 31,5 до 32,9%, сообщает агентство STEM. Популярность правящей коалиции Spolu также выросла на 1,8 до 21,2%.