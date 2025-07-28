По данным опросов, движение ANO лидирует на парламентских выборах
28 июля 2025
13:30
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Парламентские выборы в случае их проведения в эти выходные выиграло бы оппозиционное движение ANO, рейтинг которого увеличился по сравнению с прошлой неделей с 31,5 до 32,9%, сообщает агентство STEM. Популярность правящей коалиции Spolu также выросла на 1,8 до 21,2%.
Оппозиционное движение SPD сохранило третье место с 12,5%, за ним следует движение STAN с отставанием в полпроцента. Оппозиционная партия «Пираты» также бы прошла в Палату депутатов с результатом 7,6% голосов, как и непарламентское движение Stačilo! (7,2%).
Согласно опросу, группа Motoristé sobě не преодолеет пятипроцентный барьер для прохождения в Палату депутатов, хотя в модели STEM ее рейтинг вырос на 0,6 процентных пункта по сравнению с прошлой неделей до 4,1%. Движение Přísaha также фигурирует в опросе с поддержкой 1,9%.
Аналитики STEM провели опрос в три этапа с 3 по 22 июля среди 1 559 респондентов. Выборы в парламент Чехии состоятся в начале октября.
Согласно опросу, группа Motoristé sobě не преодолеет пятипроцентный барьер для прохождения в Палату депутатов, хотя в модели STEM ее рейтинг вырос на 0,6 процентных пункта по сравнению с прошлой неделей до 4,1%. Движение Přísaha также фигурирует в опросе с поддержкой 1,9%.
Аналитики STEM провели опрос в три этапа с 3 по 22 июля среди 1 559 респондентов. Выборы в парламент Чехии состоятся в начале октября.
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