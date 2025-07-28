Эксперты: влияние России в Чехии и постсоветском пространстве остаётся угрозой

Эволюция влияния: от дипломатии к дезинформации





«Российское влияние в Чехии за последние годы значительно ослабло, особенно после скандала с взрывами во Врбетице и последующей высылки большого числа российских дипломатов», — заявил Павел Гавличек из Ассоциации по международным вопросам. После 2022 года агрессия РФ против Украины резко снизила популярность России среди чехов. Однако, вместо прямой поддержки Москвы, на антисистемной сцене усилилась критика Украины и украинцев, особенно в ультраправых и популистских кругах.

Эксперт отмечает, что российское влияние проявляется в разных формах — от распространения дезинформации до кибератак. Однако особое беспокойство вызывают теневые финансовые схемы. «На мой взгляд, наибольшую угрозу представляет отмывание денег и финансовые преступления, с которыми чешские власти пока справляются недостаточно эффективно», — считает Гавличек.









Согласно данным аналитической компании Datlab, в Чехии зарегистрировано не менее 12 737 компаний, в которых участвуют физические лица из России. «Это минимальная оценка, поскольку качество данных о конечных бенефициарах в реестрах оставляет желать лучшего. Реальное число таких фирм может быть выше, просто их владельцы скрыты», — отметил аналитик Datlab Иржи Скухровец.

Асимметричный конфликт и цели Кремля





Как подчёркивает Ева Клусова из Психологического института Академии наук ЧР, Россия ведёт асимметричную войну, цель которой — подорвать доверие граждан к государственным институтам, науке и демократическим ценностям. «Если люди не верят в государство, они не будут его защищать», — отметила она.





По словам спецпредставителя чешского правительства по Восточному партнёрству Давида Стулика, Москва работает на опережение, стремясь дестабилизировать европейские общества. Это подтверждается ростом числа диверсий и саботажей на территории ЕС.

Пробелы в обороне и старые угрозы





По мнению Гавличека, Чехия в последние годы продемонстрировала слабую устойчивость к гибридным угрозам. «Неудачи в стратегической коммуникации, неэффективная борьба с дезинформацией — всё это возвращается бумерангом в предвыборный период», — заявил он. Тем не менее, в области кибербезопасности, по его словам, Чехия добилась определённых успехов.





Согласно ежегодному отчёту Службы безопасности и информации ( BIS ) за 2024 год, Россия в прошлом году возобновила попытки восстановить в Чехии сеть разведки под дипломатическим прикрытием. После временного спада в начале войны активность российских хакеров вернулась на довоенный уровень. Однако, несмотря на значительные вложения, попытки ФСБ и других служб РФ по вербовке агентов в Чехии не привели к серьёзным инцидентам, отметила контрразведка.

От хаоса к убеждению





Целью российской информационной стратегии не является убеждение чехов в правоте Кремля, а создание общественного разобщения, хаоса и снижения доверия к государственным структурам. Тактика России остаётся прежней: дезориентировать население потоком противоречивой информации, часто распространяемой через местных акторов, не обязательно напрямую связанных с Кремлём.





По словам Йозефа Шлерки из Карлова университета, пророссийская информационная деятельность в Чехии — организованная и целенаправленная. «Россия рассматривает информационную войну как неотъемлемую часть конфликта», — заявил он. По его словам, на внутреннем уровне часть чешского населения искренне верит в пророссийские нарративы, включая миф о «нацистском режиме» в Украине. И хотя в демократическом обществе такие взгляды имеют право на существование, реальную опасность представляют публичные лица и политики, которые транслируют подобные нарративы и получают за это информационную поддержку из российских СМИ.

Третьей — самой чувствительной — категорией являются лица, финансово завязанные на российские источники, добавил Шлерка.





До и после 2022 года

Шлерка подчёркивает, что до начала вторжения в Украину российская пропаганда была ориентирована преимущественно на влияние на политические решения Запада, особенно в контексте санкционной политики. После 2022 года она стала частью военных действий, направленных на подрыв решимости западных стран поддерживать Украину. «Россия исторически знает: влияние — это вопрос не недель, а лет», — напомнил он.





Соцсети и медиаграмотность — поле битвы





По мнению аналитика Романа Мацы, основным каналом распространения пророссийской пропаганды остаются социальные сети — Facebook, YouTube и Telegram. Некоторые из платформ управляются напрямую спецслужбами РФ. Их контент ретранслируется политиками и общественными деятелями, усиливая его воздействие.

Одним из способов противодействия этой пропаганде, по словам Гавличека, является повышение медиаграмотности и развитие критического мышления. «Это одна из слабых сторон чешского общества. Люди часто не осознают, насколько манипулятивны и продуманны техники, которые использует российская пропаганда», — отметил он.





Можно ли считать российскую нарративную войну успешной? По словам Шлерки, это зависит от цели. Если цель — убедить чешское общество в правоте России — успех незначительный. Доля убеждённых сторонников Кремля не превышает 5% и не растёт. Однако, если задача — подорвать общественный консенсус, то здесь, по его словам, видны плоды. «В мейнстрим начинают проникать нарративы, которые совпадают с российскими», — заключил Шлерка.