Рост числа российских туристов в Европе вызывает обеспокоенность — глава МИД Чехии раскритиковал визовую политику ЕС
28 июля 2025
19:30
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил обеспокоенность в связи с ростом числа российских туристов в странах Европейского союза. В комментарии для британского издания The Daily Telegraph он назвал это явление угрозой безопасности и подрывом доверия к санкционному режиму ЕС, введённому в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
«Глубоко тревожно наблюдать, как некоторые страны ЕС возвращаются к обычной практике в отношении российских туристов, в то время как Украина продолжает страдать от жестокой агрессии», — заявил Липавский. Он отметил, что количество российских туристов, посетивших ЕС в прошлом году, было «совершенно несоразмерным».
По его словам, при столь высоких показателях невозможно исключить, что среди отдыхающих в европейских курортах могут быть лица, причастные к военным преступлениям. «Многие страны действуют эгоистично, ведь русские известны своей склонностью к высоким тратам», — добавил министр.
Липавский подчеркнул, что подобная политика подрывает доверие к санкциям и посылает «противоречивый сигнал» о ценностях, которых, по утверждению ЕС, он придерживается. Он напомнил, что Чехия с 2022 года придерживается принципиальной позиции и не выдаёт туристических виз гражданам России, призвав сделать такой подход стандартом для всего Евросоюза.
В 2024 году Италия выдала 152 254 шенгенские визы россиянам — почти на 19 тысяч больше, чем годом ранее. Франция выдала 123 890 виз (на 25 тысяч больше, чем в 2023 году), а Испания — 111 527 (рост на 15 тысяч). Рост числа туристов из РФ также зафиксирован в Нидерландах и Венгрии.
Несмотря на запрет на использование российского воздушного пространства, туристы из РФ по-прежнему активно добираются до Европы через транзитные маршруты — Турцию, Грузию, Сербию и другие страны. Их путешествия осложняются санкциями, из-за которых российские банковские карты не работают в странах ЕС. Тем не менее, как отмечает The Daily Telegraph, крупные хабы вроде аэропорта в Стамбуле предлагают многочисленные пункты обмена валюты, где россияне без проблем конвертируют рубли в евро.
Пока одни европейские государства призывают к более жёсткой визовой политике, другие продолжают придерживаться прежнего подхода. Представитель министра иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил: «Мы продолжаем выдавать визы тем российским гражданам, которые соответствуют нашим требованиям. Наша позиция направлена против военных действий России, но не против её народа».
Аналогичную позицию ранее выражало и французское Министерство иностранных дел, утверждая, что «межличностные связи и культурные отношения могут сыграть положительную роль в укреплении взаимопонимания и диалога между народами», — писало издание EUObserver.
Контраст между странами ЕС в подходе к выдаче виз поднимает вопросы не только о согласованности санкционной политики, но и о её реальной эффективности на фоне продолжающейся войны.
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