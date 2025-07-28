Рост числа российских туристов в Европе вызывает обеспокоенность — глава МИД Чехии раскритиковал визовую политику ЕС

Новости и статьи 28 июля 2025 19:30 749

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил обеспокоенность в связи с ростом числа российских туристов в странах Европейского союза. В комментарии для британского издания The Daily Telegraph он назвал это явление угрозой безопасности и подрывом доверия к санкционному режиму ЕС, введённому в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.