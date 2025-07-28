Биткойн-скандал без ответа: отчета не будет, координатор расследования покинул пост

Новости и статьи 28 июля 2025 18:00 604

Министерство юстиции Чехии завершает этап внутренней оценки громкого скандала с биткойнами: координатор расследования Давид Углирж ушёл в отставку после выполнения своей миссии. Несмотря на прежние планы, финального отчёта представлено не будет.