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Биткойн-скандал без ответа: отчета не будет, координатор расследования покинул пост

Новости и статьи
28 июля 2025
18:00
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Министерство юстиции Чехии завершает этап внутренней оценки громкого скандала с биткойнами: координатор расследования Давид Углирж ушёл в отставку после выполнения своей миссии. Несмотря на прежние планы, финального отчёта представлено не будет.
28 июля координатор по расследованию так называемого «биткойн-дела» Давид Углирж завершил свою работу. Об этом сообщила министр юстиции Чехии Эва Декруа (партия ODS), уточнив, что Углирж успешно выполнил поставленные задачи и получил за свою деятельность вознаграждение в размере 160 тысяч крон.

«Доктор Углирж взялся за эту роль в крайне напряжённый момент. Его задачей было не заменять работу следственных органов, а обеспечить, чтобы министерство юстиции с самого начала действовало прозрачно, предсказуемо и в рамках закона. С этим он справился», — заявила министр.

Во время работы Углирж сосредоточился на выработке процедур для принятия решений и внутреннего аудита, налаживании диалога с общественностью и экспертными организациями, а также на подготовке системных рекомендаций. Под его надзором был составлен проект технического задания для независимого аудита, опубликована временная шкала действий министерства и проанализированы правовые и институциональные уязвимости системы.

Бывший судья Конституционного суда Чехии вступил в должность 19 июня 2025 года на фоне расследования участия экс-министра юстиции Павла Блажека в сомнительной сделке с биткойнами. Как утверждается, Блажек получил цифровую валюту на сумму около миллиарда крон от ранее осуждённого оператора нелегального онлайн-рынка Томаша Йиржиковского.

Почему не будет отчёта
Хотя ранее министр юстиции заявляла, что Углирж должен подготовить итоговый отчёт к концу августа, от этой идеи решили отказаться. По словам Декруа, отчёт оказался бы избыточным, поскольку основная работа теперь перешла в руки следственных органов.

Первоначально Углиржу планировали выплатить 320 тысяч крон, но в итоге сумма была уменьшена до 193 600 крон (160 тысяч после налогов).

Углирж, по сообщениям чешского издания Deník N, тихо покинул должность ещё в конце прошлой недели и отказался от комментариев. При этом одним из его ключевых обязательств была публичная коммуникация и разъяснение ситуации для общества.
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