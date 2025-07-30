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Европейский союз уже прекратил финансовую помощь Киеву, утверждает украинская газета

Новости 420on
30 июля 2025
12:00
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Европейский союз приостановил всю финансовую помощь Украине. Газета «Экономическая правда» со ссылкой на четыре дипломатических и парламентских источника сообщила об этом в связи с законом, лишившим Национальное антикоррупционное управление и Специализированную антикоррупционную прокуратуру независимости. Теперь эти органы подчиняются Генеральной прокуратуре.
«Все приостановлено до урегулирования ситуации», — сообщил один из источников. По данным газеты, украинское правительство узнало об этом 24 июля, что впоследствии подтвердили четыре независимых источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте.

Сообщается, что ЕС предпринял этот шаг после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, подчиняющий антикоррупционные органы Генеральному прокурору. Последний назначается президентом.

Это решение вызвало волну недовольства не только в ЕС, но и в США, и особенно среди населения Украины. Тысячи украинцев вышли на улицы, чтобы дать понять, что не хотят, чтобы страна пошла по этому пути.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что ЕС пригрозил прекратить эту помощь Украине.

«Да, ЕС предупреждал Киев. Если закон не будет принят, кредиты, финансируемые за счет прибыли от замороженных российских активов в рамках программы ERA, прекратятся. Мы просто прекратим их выдачу. Финансирование по другим программам также будет приостановлено», — заявил представитель ЕС на условиях анонимности, сообщает газета «Украинская правда».

По данным этой газеты, Брюссель считает, что Украина должна ощутить на себе последствия, если не будет соблюдать закон.

Приостановка помощи не должна повлиять на программу «Украинский фонд», в рамках которой Украине выплачиваются средства в зависимости от реформ, завершенных к определенной дате. Однако ЕС недавно сократил и эту помощь, поскольку Украина не завершила все реформы, которые обязалась провести. По данным агентства УНИАН, она завершила лишь 13 из 16 реформ и, следовательно, получит всего 3,05 миллиарда евро (менее 75 миллиардов крон), тогда как могла бы получить 4,5 миллиарда евро.
Украина коррупция Евросоюз
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