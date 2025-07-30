Европейский союз уже прекратил финансовую помощь Киеву, утверждает украинская газета

Новости 420on 30 июля 2025 12:00 192

Европейский союз приостановил всю финансовую помощь Украине. Газета «Экономическая правда» со ссылкой на четыре дипломатических и парламентских источника сообщила об этом в связи с законом, лишившим Национальное антикоррупционное управление и Специализированную антикоррупционную прокуратуру независимости. Теперь эти органы подчиняются Генеральной прокуратуре.