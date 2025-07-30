МИД России включил чешских политиков в список «русофобов» — Липавский ответил с иронией

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский отреагировал на включение в список с иронией:







«Для меня это честь. Мои планы на отпуск в Крыму это не изменит, ведь Крым — это Украина», — заявил он.



Список составлен на основе публичных высказываний западных политиков за 2024–2025 годы. Документ под названием «Примеры высказываний должностных лиц и представителей элит западных стран о России, содержащие язык вражды» включает десятки фамилий.





В МИД России процитировали заявление президента Чехии Петра Павела от 8 марта 2024 года:





«Нашей конечной целью должно быть поражение России в Украине и восстановление украинского суверенитета».



Маркету Пекарову Адамову, по версии российских властей, цитируют по





Маркету Пекарову Адамову, по версии российских властей, цитируют по интервью от 23 июля 2023 года, где она сказала:

«Поддержка Путина сегодня — это то же самое, что поддержка Гитлера во время Второй мировой войны».



Что касается Липавского,



Что касается Липавского, Москва ссылается на его публикацию в соцсети X от 5 января, где он назвал Владимира Путина диктатором и обвинил Кремль в отказе признавать существование украинского народа и украинской государственности.



– экс-

– председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

– бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель,

– руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас,

– канцлер Германии Фридрих Мерц,

– президент Италии Серджо Маттарелла.



Кроме чешских политиков, в списке оказались:– экс- президент США Джо Байден,– председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,– бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель,– руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас,– канцлер Германии Фридрих Мерц,– президент Италии Серджо Маттарелла.

В Кремле выразили недовольство высказыванием Маттареллы, сравнившего агрессивную войну нацистской Германии с нынешней российской агрессией против Украины.