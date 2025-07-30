МИД России включил чешских политиков в список «русофобов» — Липавский ответил с иронией
30 июля 2025
18:00
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Министерство иностранных дел России опубликовало список иностранных политиков, которых в Москве обвиняют в «русофобии». Среди них оказались глава чешской дипломатии Ян Липавский, президент Чехии Петр Павел, спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова и министр науки и инноваций Марек Женишек.
Чешский министр иностранных дел Ян Липавский отреагировал на включение в список с иронией:
«Для меня это честь. Мои планы на отпуск в Крыму это не изменит, ведь Крым — это Украина», — заявил он.
Список составлен на основе публичных высказываний западных политиков за 2024–2025 годы. Документ под названием «Примеры высказываний должностных лиц и представителей элит западных стран о России, содержащие язык вражды» включает десятки фамилий.
В МИД России процитировали заявление президента Чехии Петра Павела от 8 марта 2024 года:
«Нашей конечной целью должно быть поражение России в Украине и восстановление украинского суверенитета».
Маркету Пекарову Адамову, по версии российских властей, цитируют по интервью от 23 июля 2023 года, где она сказала:
«Поддержка Путина сегодня — это то же самое, что поддержка Гитлера во время Второй мировой войны».
Что касается Липавского, Москва ссылается на его публикацию в соцсети X от 5 января, где он назвал Владимира Путина диктатором и обвинил Кремль в отказе признавать существование украинского народа и украинской государственности.
Кроме чешских политиков, в списке оказались:
– экс-президент США Джо Байден,
– председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
– бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель,
– руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас,
– канцлер Германии Фридрих Мерц,
– президент Италии Серджо Маттарелла.
– экс-президент США Джо Байден,
– председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
– бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель,
– руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас,
– канцлер Германии Фридрих Мерц,
– президент Италии Серджо Маттарелла.
В Кремле выразили недовольство высказыванием Маттареллы, сравнившего агрессивную войну нацистской Германии с нынешней российской агрессией против Украины.
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