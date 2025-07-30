Спикер нижней палаты парламента Чехии ушла с международной конференции во время выступления Валентины Матвиенко

«Я не собираюсь становиться фоном для лжи, на которой держится преступный кремлевский режим. Матвиенко лично несет ответственность за акт агрессии и все последующие российские зверства после того, как публично одобрила применение вооруженных сил на территории Украины», — заявила Пекарова.







Матвиенко, ближайшая соратница президента РФ Владимира Путина, с 2022 года находится под санкциями ЕС и других стран за поддержку вторжения в Украину.





Пекарова предпочла провести время с коллегами, которые, как и она, вышли в знак протеста и «поддерживают Украину в ее борьбе за свободу». Представители западных стран, покинувшие зал, также отказались от участия в совместной фотографии.



