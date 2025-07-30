Спикер нижней палаты парламента Чехии ушла с международной конференции во время выступления Валентины Матвиенко
30 июля 2025
21:00
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Маркета Пекарова Адамова (партия TOP 09) покинула зал заседаний Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве во время выступления председателя российского Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с ней зал также оставили делегаты ряда западных стран.
«Я не собираюсь становиться фоном для лжи, на которой держится преступный кремлевский режим. Матвиенко лично несет ответственность за акт агрессии и все последующие российские зверства после того, как публично одобрила применение вооруженных сил на территории Украины», — заявила Пекарова.
Матвиенко, ближайшая соратница президента РФ Владимира Путина, с 2022 года находится под санкциями ЕС и других стран за поддержку вторжения в Украину.
Пекарова предпочла провести время с коллегами, которые, как и она, вышли в знак протеста и «поддерживают Украину в ее борьбе за свободу». Представители западных стран, покинувшие зал, также отказались от участия в совместной фотографии.
Заместительница председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк выразила шок от появления российской делегации. Она призвала участников бойкотировать все мероприятия с участием Матвиенко, которую назвала международной преступницей: «Любое совместное фото или рукопожатие — это игра на руку агрессору и повод для российской пропаганды оправдывать свои преступления».
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