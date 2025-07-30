ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Спикер нижней палаты парламента Чехии ушла с международной конференции во время выступления Валентины Матвиенко

Новости и статьи
30 июля 2025
21:00
895
Маркета Пекарова Адамова (партия TOP 09) покинула зал заседаний Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве во время выступления председателя российского Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с ней зал также оставили делегаты ряда западных стран.
«Я не собираюсь становиться фоном для лжи, на которой держится преступный кремлевский режим. Матвиенко лично несет ответственность за акт агрессии и все последующие российские зверства после того, как публично одобрила применение вооруженных сил на территории Украины», — заявила Пекарова.


Матвиенко, ближайшая соратница президента РФ Владимира Путина, с 2022 года находится под санкциями ЕС и других стран за поддержку вторжения в Украину.

Пекарова предпочла провести время с коллегами, которые, как и она, вышли в знак протеста и «поддерживают Украину в ее борьбе за свободу». Представители западных стран, покинувшие зал, также отказались от участия в совместной фотографии.

Заместительница председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк выразила шок от появления российской делегации. Она призвала участников бойкотировать все мероприятия с участием Матвиенко, которую назвала международной преступницей: «Любое совместное фото или рукопожатие — это игра на руку агрессору и повод для российской пропаганды оправдывать свои преступления».
Россия Чехия политика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
30 ИЮЛЯ 2025
1065
ПОЛИТИКА
МИД РОССИИ ВКЛЮЧИЛ ЧЕШСКИХ ПОЛИТИКОВ В СПИСОК «РУСОФОБОВ» — ЛИПАВСКИЙ ОТВЕТИЛ С ИРОНИЕЙ
16:30
30 ИЮЛЯ 2025
1263
ЭКОНОМИКА
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ С ЯНВАРЯ, ВЕРОЯТНО, ВЫРАСТЕТ НА 1 800 КРОН
15:00
30 ИЮЛЯ 2025
1143
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ РАСТУТ ОПАСЕНИЯ ПЕРЕД БЕЗРАБОТИЦЕЙ, НО ВСЕ МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШУЮ ЗАРПЛАТУ
13:00
30 ИЮЛЯ 2025
1855
ОБЩЕСТВО
АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА В ПОПУЛЯРНЫХ СТРАНАХ СТАНОВИТСЯ ОПАСНЕЕ. НО ЧЕХОВ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЦЕНА
12:00
30 ИЮЛЯ 2025
1756
ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ УЖЕ ПРЕКРАТИЛ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ КИЕВУ, УТВЕРЖДАЕТ УКРАИНСКАЯ ГАЗЕТА
10:30
30 ИЮЛЯ 2025
2203
ОБЩЕСТВО
САМОЕ ДОРОГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ ГОДА. ПЬЯНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ ПОМАХАЛ РУКОЙ ПОЛИЦЕЙСКИМ И ТЕПЕРЬ ЗАПЛАТИТ КРУПНЫЙ ШТРАФ
21:00
29 ИЮЛЯ 2025
2659
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ НА АЛЬБЕРТОВЕ ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛА МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ: ПОЛИЦИЯ ИСКЛЮЧАЕТ НАСИЛЬСТВЕННУЮ СМЕРТЬ
16:30
29 ИЮЛЯ 2025
2100
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ СТРЕМИТСЯ СТАТЬ ЛИДЕРОМ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ, НО ПОКА УСПЕХОВ МАЛО
15:00
29 ИЮЛЯ 2025
2244
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНИКОВ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ, НО ЧИСЛО НОВЫХ ДЕЛ СНОВА РАСТЕТ
10:30
29 ИЮЛЯ 2025
1980
ЭКОНОМИКА
ŠKODA УВЕЛИЧИЛА ПРОДАЖИ НА 13,6% ДО 509 400 АВТОМОБИЛЕЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ГОДА
09:00
29 ИЮЛЯ 2025
2885
ОБЩЕСТВО
МОЛДОВА НЕ ПУСТИЛА В СТРАНУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ STAČILO! ОНДРЖЕЯ ДОСТАЛА
21:00
28 ИЮЛЯ 2025
3399
ПОЛИТИКА
ЭКСПЕРТЫ: ВЛИЯНИЕ РОССИИ В ЧЕХИИ И ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОСТАЕТСЯ УГРОЗОЙ
19:30
28 ИЮЛЯ 2025
5256
ПОЛИТИКА
РОСТ ЧИСЛА РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В ЕВРОПЕ ВЫЗЫВАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ — ГЛАВА МИД ЧЕХИИ РАСКРИТИКОВАЛ ВИЗОВУЮ ПОЛИТИКУ ЕС
18:00
28 ИЮЛЯ 2025
3193
ПОЛИТИКА
БИТКОИН-СКАНДАЛ БЕЗ ОТВЕТА: ОТЧЕТА НЕ БУДЕТ, КООРДИНАТОР РАССЛЕДОВАНИЯ ПОКИНУЛ ПОСТ
16:30
28 ИЮЛЯ 2025
3679
ОБЩЕСТВО
ЩЕНОК РОТВЕЙЛЕРА БЕСПЛАТНО? НАИВНОСТЬ СТОИЛА ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЧЕХИИ 26 ТЫСЯЧ КРОН