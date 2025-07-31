Президент Чехии Павел о внезапной отставке координатора биткоин-дела: «Я не понимаю, что стоит за этим»
31 июля 2025
16:30
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что не понимает причин внезапного ухода координатора по делу о биткоинах Давида Углижа, ранее занимавшего пост судьи Конституционного суда. Об этом он сказал утром в среду, 30 июля, перед встречей с министром иностранных дел Яном Липавским.
Об отставке Углижа в начале недели объявила министр юстиции Ева Декруа (ODS). По ее словам, координатор «выполнил свою задачу» и теперь дальнейшее расследование должна вести полиция. При этом Углиж отказался от подготовки ранее анонсированного доклада, мотивировав это тем, что он лишь дублировал бы работу правоохранительных органов. Также он подчеркнул, что «не нашел в министерстве скелетов в шкафу».
Однако причиной отставки могли стать разногласия по поводу содержания готовящегося отчета. Углиж, по данным журналистов, собирался указать на недействительность договора, по которому министерство юстиции получило часть биткоинов от ранее осужденного Томаша Йиржиковского. Эти криптовалютные средства, предположительно полученные преступным путем, были впоследствии проданы государством.
На фоне растущих спекуляций министр юстиции Декруа заявила, что «министерство ничего не скрывает», и Углиж волен опубликовать свои выводы и мнения. Она подчеркнула, что расследование зашло в тупик: «Нам всем мешают рамки уголовного судопроизводства. Пока не будет выяснен источник средств, больше ничего координировать и расследовать невозможно».
В заявлении, опубликованном министерством, Углиж, находящийся в отпуске, подтвердил, что получил все запрошенные документы, а его вопросы остались без ответа лишь частично. Он заверил, что после возвращения готов ответить на любые запросы.
«Я действительно не обнаружил никаких других “скелетов в шкафу министерства”, которые стоило бы скрывать от общественности», — добавил он.
Ранее в связи с этой же историей в отставку подал министр юстиции Павел Блажек, у которого приостановлено членство в ODS.
Тем временем партия STAN, входящая в правящую коалицию, продолжает настаивать на публикации письменного отчета. Независимого расследования также требует оппозиционное движение ANO.
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