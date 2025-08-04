Президент Чехии: Временная оккупация части Украины Россией может стать ценой ее выживания

Новости 420on 4 августа 2025 12:00 454

Временная оккупация части территории Украины Россией может стать ценой за выживание Украины как суверенного государства, признал президент Петр Павел в интервью BBC. По его словам, эти территории никогда не будут юридически признаны частью Российской Федерации.