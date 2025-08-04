Президент Чехии: Временная оккупация части Украины Россией может стать ценой ее выживания
4 августа 2025
12:00
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Временная оккупация части территории Украины Россией может стать ценой за выживание Украины как суверенного государства, признал президент Петр Павел в интервью BBC. По его словам, эти территории никогда не будут юридически признаны частью Российской Федерации.
По мнению главы чешского государства, даже с поддержкой Запада Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы в обозримом будущем освободить оккупированные Россией территории без больших человеческих потерь. Сильным инструментом против России является экономическое давление, которое могут оказать на нее Европа и Соединенные Штаты, отметил Павел.
«В настоящее время Украина, несмотря на всю поддержку Запада, не находится в положении, когда она могла бы освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимое суверенное государство. Если ценой ее выживания является временная оккупация части территории, то пусть так и будет. Мы никогда не признаем эти оккупированные территории в качестве российских», — сказал Павел.
По мнению Павла, было бы несправедливо, если бы Запад давил на Украину, требуя немедленного освобождения всех оккупированных территорий. По его мнению, приоритетом является сохранение украинского народа.
Чешский президент считает, что необходимо продолжать оказывать Украине военную помощь, но, по его мнению, войну на поле боя выиграть невозможно. Более мощным инструментом, который заставит Москву сесть за стол переговоров, является, по его мнению, экономическое давление со стороны Европы и США.
«В интересах обеих сторон Атлантики оказывать на Россию гораздо большее экономическое давление. Это давление очень эффективно с точки зрения убедительной силы. Я верю, что, учитывая текущее состояние российской экономики, (россияне) не смогут долго выдержать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут применяться, у России не останется другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров, чего она до сих пор отказывалась делать», — заявил Павел.
Если после окончания войны Украина станет членом Европейского союза, войдет в единый европейский рынок и пройдет реконструкцию, жители оккупированных территорий, по словам Павла, поймут, что им гораздо лучше жить в Украине, чем в России. Эти территории являются для России лишь политическим инструментом, а их жители — гражданами второго сорта для Москвы, сказал Павел.
На вопрос BBC, может ли чешский президент гарантировать, что Чехия будет предоставлять Украине военную помощь и после осенних парламентских выборов, Павел ответил, что не может. «У нас будут парламентские выборы, которые, вероятно, приведут к смене правительства, и я не знаю, какими будут приоритеты нового правительства», — сказал президент. Он добавил, что поддержка Украины является важным пунктом обороны Чехии и что он обсуждает с лидерами политических партий сохранение принципов чешской безопасности и внешней политики даже после выборов.
«В настоящее время Украина, несмотря на всю поддержку Запада, не находится в положении, когда она могла бы освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимое суверенное государство. Если ценой ее выживания является временная оккупация части территории, то пусть так и будет. Мы никогда не признаем эти оккупированные территории в качестве российских», — сказал Павел.
По мнению Павла, было бы несправедливо, если бы Запад давил на Украину, требуя немедленного освобождения всех оккупированных территорий. По его мнению, приоритетом является сохранение украинского народа.
Чешский президент считает, что необходимо продолжать оказывать Украине военную помощь, но, по его мнению, войну на поле боя выиграть невозможно. Более мощным инструментом, который заставит Москву сесть за стол переговоров, является, по его мнению, экономическое давление со стороны Европы и США.
«В интересах обеих сторон Атлантики оказывать на Россию гораздо большее экономическое давление. Это давление очень эффективно с точки зрения убедительной силы. Я верю, что, учитывая текущее состояние российской экономики, (россияне) не смогут долго выдержать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут применяться, у России не останется другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров, чего она до сих пор отказывалась делать», — заявил Павел.
Если после окончания войны Украина станет членом Европейского союза, войдет в единый европейский рынок и пройдет реконструкцию, жители оккупированных территорий, по словам Павла, поймут, что им гораздо лучше жить в Украине, чем в России. Эти территории являются для России лишь политическим инструментом, а их жители — гражданами второго сорта для Москвы, сказал Павел.
На вопрос BBC, может ли чешский президент гарантировать, что Чехия будет предоставлять Украине военную помощь и после осенних парламентских выборов, Павел ответил, что не может. «У нас будут парламентские выборы, которые, вероятно, приведут к смене правительства, и я не знаю, какими будут приоритеты нового правительства», — сказал президент. Он добавил, что поддержка Украины является важным пунктом обороны Чехии и что он обсуждает с лидерами политических партий сохранение принципов чешской безопасности и внешней политики даже после выборов.
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