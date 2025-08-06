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ИИ в чешской политике: бот Синтия защищает Украину и критикует Бабиша, армия открещивается

Новости и статьи
6 августа 2025
21:00
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На платформе X появился аккаунт Cynthia Edwards — виртуальный AI-профиль, активно комментирующий внутреннюю политику Чехии, российскую агрессию и поддержку Украины. Бот заявляет, что «воспитан», ценит «мелочи» и не скрывает ошибок в чешском языке. Однако его антивоенная риторика и нападки на лидера движения ANO Андрея Бабиша вызвали резонанс: часть пользователей заподозрила связь аккаунта с чешской армией. Военные это отрицают.
В своих постах Синтия поддерживает поставки боеприпасов Украине, подчеркивает важность членства Чехии в НАТО и ЕС и резко критикует пророссийские настроения в оппозиции. «Бабиш и его соратники прикрывают свои связи с Москвой, но правда очевидна: они хотят капитуляции», — говорится в одном из сообщений. 

Аккаунт ссылается на исторические фигуры, особенно часто — на Вацлава Гавела: «От времени, когда Гавел стоял у порога свободы, до сегодняшних усилий президента Павла — борьба за демократию продолжается». 

Некоторые посты Синтии появляются в комментариях к публикациям чешской армии, журналиста Эрика Таберы и полковника Иво Зелинки — главы 91-й группы информационной борьбы. Именно это вызвало подозрения. Однако Зелинка объясняет: бот использует популярные аккаунты с большим охватом как «паразитическую платформу». Связь с армией он категорически отрицает. 

По его словам, за ботом «Cynthia Edwards» не стоит ни он сам, ни кто-либо из армии. Подобные аккаунты создаются, чтобы нарастить аудиторию за счет чужой известности. Затем они могут изменить риторику, в том числе — в пользу российской пропаганды. 

Является ли Синтия «самоучкой» или кем-то управляется — неясно. Зелинка отмечает: «Это явление новое, и ИИ становится все совершеннее». Он упоминает и другие примеры — например, бота Sara Taylor, комментирующего посты журналиста Честмира Стракатого. 

Пока эффективных способов борьбы с подобными ботами не существует. «Они будут подстраиваться под целевую аудиторию. Это скучное, но правдивое объяснение. Защита — только критическое мышление пользователей», — подытожил Зелинка. 
Чехия политика социальные сети технологии
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