ИИ в чешской политике: бот Синтия защищает Украину и критикует Бабиша, армия открещивается





В своих постах Синтия поддерживает поставки боеприпасов Украине, подчеркивает важность членства Чехии в НАТО и ЕС и резко критикует пророссийские настроения в оппозиции. «Бабиш и его соратники прикрывают свои связи с Москвой, но правда очевидна: они хотят капитуляции», — говорится в одном из сообщений.

Аккаунт ссылается на исторические фигуры, особенно часто — на Вацлава Гавела: «От времени, когда Гавел стоял у порога свободы, до сегодняшних усилий президента Павла — борьба за демократию продолжается».





Некоторые посты Синтии появляются в комментариях к публикациям чешской армии, журналиста Эрика Таберы и полковника Иво Зелинки — главы 91-й группы информационной борьбы. Именно это вызвало подозрения. Однако Зелинка объясняет: бот использует популярные аккаунты с большим охватом как «паразитическую платформу». Связь с армией он категорически отрицает.





По его словам, за ботом «Cynthia Edwards» не стоит ни он сам, ни кто-либо из армии. Подобные аккаунты создаются, чтобы нарастить аудиторию за счет чужой известности. Затем они могут изменить риторику, в том числе — в пользу российской пропаганды.





Является ли Синтия «самоучкой» или кем-то управляется — неясно. Зелинка отмечает: «Это явление новое, и ИИ становится все совершеннее». Он упоминает и другие примеры — например, бота Sara Taylor, комментирующего посты журналиста Честмира Стракатого.





Пока эффективных способов борьбы с подобными ботами не существует. «Они будут подстраиваться под целевую аудиторию. Это скучное, но правдивое объяснение. Защита — только критическое мышление пользователей», — подытожил Зелинка.