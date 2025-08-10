Путь к миру на Украине невозможно определить без Украины, заявили лидеры европейских стран
10 августа 2025
11:30
412
Путь к миру на Украине невозможно определить без Украины, заявили в совместном заявлении лидеры Великобритании, Финляндии, Франции, Италии, Германии и Польши, а также председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По их мнению, необходимым условием для переговоров является перемирие.
План действий был обнародован представителями европейских стран после того, как в субботу они обсудили попытки президента США Дональда Трампа положить конец конфликту между Россией и Украиной. О плане в субботу сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
В пятницу, 15 августа, Трамп встретится на Аляске со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Это будет двусторонняя встреча, однако, по информации телеканала NBC News, Белый дом все еще рассматривает возможность пригласить на Аляску также президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы», — говорится в заявлении, опубликованном сегодня ночью британским правительством. По его мнению, к этим интересам относятся «надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свою суверенитет и территориальную целостность».
«Путь к миру в Украине не может быть определен без участия Украины», — добавляется в заявлении, в котором также отмечается, что Украина имеет право свободно решать свою судьбу.
По мнению европейских лидеров, конструктивные переговоры могут проходить только в контексте перемирия или ограничения боевых действий. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», — заявили они. Они также выразили убеждение, что международные границы не могут быть изменены силой, и высказались за сохранение давления на Россию с целью заставить ее прекратить свою инвазию.
Агентство Bloomberg в пятницу написало, что Вашингтон и Москва готовят соглашение о перемирии на Украине, которое закрепит территориальные приобретения России на востоке Украины, особенно в Донбассе. Москва также хочет сохранить за собой полуостров Крым, который она аннексировала в 2014 году. В пятницу в Белом доме Трамп говорил об обмене территориями, который «будет выгоден обеим сторонам».
Зеленский в субботу предупредил, что любое решение российско-украинского конфликта, принятое без участия Украины, будет решением против мира. Он добавил, что украинцы не отдадут свою страну оккупантам.
