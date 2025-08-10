Путь к миру на Украине невозможно определить без Украины, заявили лидеры европейских стран

Путь к миру на Украине невозможно определить без Украины, заявили в совместном заявлении лидеры Великобритании, Финляндии, Франции, Италии, Германии и Польши, а также председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По их мнению, необходимым условием для переговоров является перемирие.