Позиции партии ANO перед выборами немного ослабли, усилились Spolu и Stačilo!

11 августа 2025
Оппозиционное движение ANO в избирательной модели STEM с прошлой недели немного ухудшило свои позиции, опустившись до 31,1 процента, но по-прежнему уверенно лидирует. Примерно на полпроцента, до 21,3%, улучшила свои позиции правительственная коалиция Spolu, которая занимает второе место в модели. Третье место занимает SPD, которая за неделю ослабла на шесть десятых процента, до 13,2%.
Усилилось движение Stačilo!, которое теперь может догнать партию Пираты. Результаты регулярного опроса были опубликованы сегодня CNN Prima News.

Четвертым оказался STAN с 10,5%, за ним следуют Пираты с 8,1%. В Палату депутатов также прошло бы движение «Достаточно!», за которое баллотируются представители коммунистов и социал-демократов. Автомобилисты по-прежнему остались бы за бортом Палаты депутатов, но с прошлой недели они немного улучшили свои позиции, набрав 4,9%. За бортом осталась бы и Přísaha, набравшая 2,2%.

Если бы выборы в Палату депутатов состоялись сейчас, ANO получила бы 73 мандата, а Spolu — 47. SPD, сотрудничающая с тремя меньшими партиями — PRO, Svobodnými и Trikolorou, заняла бы 27 мест. STAN получила бы 21 депутата, Пираты, в списках которых также есть члены Зеленых, и Stačilo! — по 16 депутатов.

В последние недели из-за скандала с биткойнами коалиция Spolu (ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) немного потеряла, но, по данным STEM, падение остановилось. «Пока что кажется, что влияние скандала на рейтинги Spolu исчерпано», — заявили авторы опроса. Однако, по мнению аналитика STEM Мартина Кратохвила, маловероятно, что нынешние правящие партии и Пираты, которые в прошлом году вышли из правительства, смогут после осенних выборов вновь сформировать кабинет.

Опрос проводился с 17 июля по 5 августа, в нем приняли участие 1551 респондент.
