«Евроимбецилы»: резкая реакция Медведева на позицию ЕС по Украине

11 августа 2025
18:00
Вице-председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил европейских лидеров в попытках сорвать американские инициативы по урегулированию конфликта в Украине, назвав их «имбецилами», при этом не указывая конкретных лиц.
Высказывание Медведева связано с заявлением ведущих европейских политиков по поводу предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске. 

«Евроимбецилы пытаются воспрепятствовать  американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта», — написал Медведев в Telegram. По его словам, это происходит в то время, когда Украина, по его утверждению, «рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества. Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики».
Европейские лидеры в своем заявлении приветствовали попытки Трампа положить конец войне, развязанной Россией в Украине. При этом они подчеркнули, что успешным может быть лишь подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Москву с целью прекращения незаконной войны. Они также акцентировали внимание, что судьбу Украины нельзя решать без участия самой страны. 


Документ подписали: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. 

Российское МИД резко отреагировало на заявление, представитель ведомства Мария Захарова назвала документ «еще одной нацистской листовкой» (сообщает ТАСС). 

Украинский президент Владимир Зеленский поддержал слова европейских лидеров, подчеркнув в Telegram, что конец войны должен быть справедливым и соответствовать безопасности европейских народов. 

В то же время глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас объявила о созыве на понедельник совещания министров иностранных дел ЕС в связи с предстоящим американо-российским саммитом на Аляске. По ее словам, Украина и европейские страны должны участвовать в любых соглашениях между США и Россией. 
Россия политика Евросоюз
