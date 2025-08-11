ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Сможет ли оппозиция провести выход Чехии из ЕС? Мнение политологов

11 августа 2025
19:30
492
В Чехии оппозиционные партии ANO, SPD и Stačilo! в настоящее время обладают почти конституционным большинством в Палате депутатов — по данным модели STEM, у них 116 депутатов из необходимых 120 для изменений. Однако опасения о роспуске Сената или выходе из международных организаций, таких как ЕС и НАТО, считаются политологами необоснованными.
Политолог Лукаш Елинек отмечает, что ни ANO, ни другие партии не заинтересованы в радикальной дезинтеграции конституционного строя или выходе из международных альянсов. По словам Отто Айбла, хотя численно оппозиция может приблизиться к конституционному большинству, это не означает, что все решения будут приниматься ими как единым идеологическим блоком. 

Лидер фракции ANO Алена Шиллерова на телеканале Prima подтвердилa поддержку своей партией членства Чехии в ЕС и НАТО. В то же время SPD и Stačilo! выступают за выход из этих организаций и за упразднение Сената — верхней палаты парламента, в которой у них нет представителей. 

Однако конституционные изменения невозможны без одобрения трех пятых сенаторов. Сенаторы, представляющие правящие партии — ODS, ТОП 09 и другие, обладают большинством и не поддержат ликвидацию своей палаты и своих мандатов. Политолог Михаил Драшар подчеркивает, что Сенат невозможно переиграть без их согласия, и ситуация вряд ли изменится до следующих выборов. 


В Сенате Чехии ANO представлена 14 сенаторами, два — независимые, а остальные места занимают представители правящих партий и их союзников. 

Вместе с тем эксперты допускают возможность принятия менее радикальных изменений Конституции, например, касающихся усиления консервативных или традиционалистских норм, как это наблюдается в соседней Словакии. Обсуждаются вопросы, связанные с «правом на наличные» или определением традиционной семьи. Для этого партиям придется искать поддержку сенаторов из разных фракций. 
