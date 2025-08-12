Украина должна иметь право самостоятельно решать свое будущее, заявили главы 26 стран ЕС

Украинцы должны иметь право свободно решать свое будущее, говорится в заявлении стран Европейского Союза, за исключением Венгрии. Дипломатическое урегулирование войны в Украине, развязанной Россией три с половиной года назад, должно защищать ключевые интересы Украины и Европы в области безопасности, подчеркнули также президенты и главы правительств 26 европейских стран, сообщает агентство Reuters.