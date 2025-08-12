ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Украина должна иметь право самостоятельно решать свое будущее, заявили главы 26 стран ЕС

12 августа 2025
09:30
Украинцы должны иметь право свободно решать свое будущее, говорится в заявлении стран Европейского Союза, за исключением Венгрии. Дипломатическое урегулирование войны в Украине, развязанной Россией три с половиной года назад, должно защищать ключевые интересы Украины и Европы в области безопасности, подчеркнули также президенты и главы правительств 26 европейских стран, сообщает агентство Reuters.
«Переговоры возможны только в контексте перемирия или ограничения боевых действий», — говорится, в частности, в заявлении, которое лидеры согласовали поздно вечером в понедельник и которое было опубликовано сегодня. Страны Европейского союза также выражают в нем убеждение, что прочный и справедливый мир, который принесет стабильность и безопасность, должен уважать международное право.

Президенты и премьер-министры также обязуются продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и приветствуют усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины.

В пятницу Трамп должен встретиться в Аляске с главой российского государства Владимиром Путиным, в связи с чем в некоторых европейских странах существуют опасения, что они не придут к соглашению и поставят Украину и Европу перед свершившимся фактом.

В понедельник Трамп заявил, что на встрече скажет Путину, что тот должен прекратить войну, и обсудит с ним возможные условия мирного соглашения. «Я не буду заключать соглашение. Не мне заключать соглашение. Я считаю, что соглашение должно быть заключено с обеими сторонами», — отметил он. Он выразил надежду, что впоследствии состоится встреча между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Чехия Евросоюз война Украина Россия президент
