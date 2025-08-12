Глава НАТО признал, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины

Новости 420on 12 августа 2025 11:00 440

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признает, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины. Об этом он заявил в интервью ABC News. В то же время он отметил, что возможное признание этого факта может быть фактическим, но не юридическим. По его словам, запланированный на пятницу саммит покажет готовность России положить конец войне.