Глава НАТО признал, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины
12 августа 2025
11:00
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признает, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины. Об этом он заявил в интервью ABC News. В то же время он отметил, что возможное признание этого факта может быть фактическим, но не юридическим. По его словам, запланированный на пятницу саммит покажет готовность России положить конец войне.
«Следующая пятница будет важной, потому что это будет тест для Путина, насколько он серьезно настроен на прекращение этой ужасной войны», — сказал Рютте в программе This Week на ABC News. Саммит проходит на фоне спекуляций о том, что США и Россия хотят достичь соглашения о перемирии, которое могло бы подтвердить российскую оккупацию части Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в возможных будущих переговорах о прекращении войны может обсуждаться фактический статус контроля над некоторыми территориями Украины со стороны России. Однако он не хочет соглашаться с оккупацией с юридической точки зрения.
«Что касается вопроса территории, например, в будущем соглашении о том, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, то это может быть только фактическое констатирование, а не юридическое признание де-юре», — сказал Рютте.
Глава НАТО также заявил, что Украина должна сама решать свое будущее. «Украина должна быть суверенным государством, которое само решает о своем геополитическом будущем — разумеется, без ограничения численности своих вооруженных сил. А НАТО не должно иметь никаких ограничений на присутствие на восточном фланге», — цитирует его слова ABC News.
Президент Владимир Зеленский отреагировал заявлением, что территориальная целостность Украины закреплена в ее конституции. Зеленский давно отвергает любой «обмен территориями» с целью достижения перемирия.
«Россия затягивает войну и поэтому заслуживает более сильного глобального давления. Россия отказывается прекратить убийства и поэтому не должна получать никаких вознаграждений или преимуществ. И это не моральная позиция, а рациональная», — заявил Зеленский в понедельник в сети X.
«Мы не примем российские условия, которые фактически означают лишь легализацию оккупации украинской территории», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в совместном заявлении с президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министром Великобритании, премьер-министром Италии и президентом Финляндии.
«Россия должна осознавать, что государственные границы не могут быть изменены силой», — подчеркнул Туск.
То же мнение высказал и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. «Границы государства нельзя сдвигать с помощью давления и шантажа», — написал он в сети X. «Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чехия хочет мира, но с его формой всегда должна соглашаться в первую очередь Украина», — добавил он.
