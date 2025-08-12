Чешские СМИ: Зеленский готов освободить оккупированные территории в обмен на вступление в НАТО

Украина готова пойти на уступки и оставить под контролем России территории, которые она уже оккупирует. Об этом сообщает во вторник газета The Telegraph. Однако в качестве условия она ставит четкие гарантии безопасности, в первую очередь путь к вступлению в НАТО и сохранение своей суверенитета. Президент Владимир Зеленский одновременно отказывается уступать любые другие территории, которые Украина до сих пор контролирует.