Чешские СМИ: Зеленский готов освободить оккупированные территории в обмен на вступление в НАТО

Новости 420on
12 августа 2025
13:30
2057
Украина готова пойти на уступки и оставить под контролем России территории, которые она уже оккупирует. Об этом сообщает во вторник газета The Telegraph. Однако в качестве условия она ставит четкие гарантии безопасности, в первую очередь путь к вступлению в НАТО и сохранение своей суверенитета. Президент Владимир Зеленский одновременно отказывается уступать любые другие территории, которые Украина до сих пор контролирует.
Зеленский давно заявляет, что Украина не примет мирный план, предложенный США, если он будет требовать передачи территорий, которые по-прежнему находятся под контролем Киева. В то же время он допускает, что Россия может сохранить часть уже оккупированных территорий.

Это означало бы замораживание линии фронта в ее нынешнем виде и фактическую передачу контроля над территориями, оккупированными Россией, то есть частями Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крымом. «План может касаться только нынешних позиций, удерживаемых армиями», — заявил один из западных чиновников, согласно газете.

Украина согласилась бы на такое мирное урегулирование только при условии, что оно будет содержать надежные гарантии безопасности. В частности, в виде поставок оружия и четкого пути вступления в НАТО.

Кроме того, Зеленский отвергает любые дальнейшие территориальные уступки за пределами тех территорий, которые уже оккупированы Россией. По его мнению, потеря оставшихся частей Донбасса, которые пока контролирует Украина, означала бы прямую угрозу безопасности государства и нарушение конституции, поэтому такой сценарий для него совершенно неприемлем.

Россия готовит новые атаки

По данным вашингтонского Института по изучению войны (ISW), Россия по-прежнему стремится к «полной капитуляции» Киева, включая блокирование членства в НАТО и полную демилитаризацию Украины.

Это подтвердил и Зеленский, указав, что нет никаких признаков того, что россияне получили сигналы о подготовке к послевоенной ситуации. «Напротив, они перемещают свои войска и силы таким образом, который указывает на подготовку новой наступательной операции. Если кто-то готовится к миру, он так не поступает», — добавил Зеленский со ссылкой на сообщение спецслужб и военного командования.

В последнюю неделю европейские столицы выразили непоколебимую поддержку позиции Украины в отношении территории. Они прилагают усилия, чтобы убедить президента Дональда Трампа, что за единой «красной линией» (Украина плюс Европа) стоит сильная дипломатическая поддержка, которая отвергает территориальные уступки.

Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин должны встретиться в пятницу, 15 августа. Статус территорий, уже оккупированных Россией, может стать предметом обсуждения, хотя большинство западных лидеров опасаются, что американский президент может заключить с российским диктатором соглашение, которое будет невыгодным для Украины.
Украина Россия война
