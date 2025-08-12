ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Китай разорвал контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой

12 августа 2025
16:30
Министерство иностранных дел Китая объявило о прекращении всех контактов с президентом Чехии Петром Павлом. Поводом стало его недавнее общение с духовным лидером тибетцев — 14-м Далай-ламой.
По заявлению МИД КНР, встреча нанесла ущерб «китайскому суверенитету» и противоречит политическим обязательствам, которые, по мнению Пекина, ранее взяло на себя чешское правительство. Какие именно обязательства имеются в виду, китайская сторона не уточнила. 

В Пекине назвали действия Павла «провокационными» и выразили официальный протест
Встреча состоялась во время личной поездки президента в Индию, где он поздравил Далай-ламу с 90-летием. Поездка проходила по пути из Японии, где глава Чехии посетил выставку Expo. 
Далай-лама, настоящее имя которого Тэндзин Гьямцо, в прошлом совмещал духовное и политическое руководство тибетцами, но в 2011 году отказался от политической роли, сохранив статус духовного лидера. Он многократно бывал в Чехии — последний визит состоялся в 2016 году и вызвал протесты Китая. 

Далай-ламу связывала давняя дружба с бывшим президентом Вацлавом Гавелом. В 2023 году с представителями правительства Тибета в изгнании, базирующегося в Дхарамсале (Индия), встречался и глава чешского МИД Ян Липавский.
