Китай разорвал контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой
12 августа 2025
16:30
959
Министерство иностранных дел Китая объявило о прекращении всех контактов с президентом Чехии Петром Павлом. Поводом стало его недавнее общение с духовным лидером тибетцев — 14-м Далай-ламой.
По заявлению МИД КНР, встреча нанесла ущерб «китайскому суверенитету» и противоречит политическим обязательствам, которые, по мнению Пекина, ранее взяло на себя чешское правительство. Какие именно обязательства имеются в виду, китайская сторона не уточнила.
В Пекине назвали действия Павла «провокационными» и выразили официальный протест.
Встреча состоялась во время личной поездки президента в Индию, где он поздравил Далай-ламу с 90-летием. Поездка проходила по пути из Японии, где глава Чехии посетил выставку Expo.
Далай-лама, настоящее имя которого Тэндзин Гьямцо, в прошлом совмещал духовное и политическое руководство тибетцами, но в 2011 году отказался от политической роли, сохранив статус духовного лидера. Он многократно бывал в Чехии — последний визит состоялся в 2016 году и вызвал протесты Китая.
Далай-ламу связывала давняя дружба с бывшим президентом Вацлавом Гавелом. В 2023 году с представителями правительства Тибета в изгнании, базирующегося в Дхарамсале (Индия), встречался и глава чешского МИД Ян Липавский.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
12 АВГУСТА 2025
232
13:30
12 АВГУСТА 2025
2057
11:00
12 АВГУСТА 2025
954
09:30
12 АВГУСТА 2025
1078
08:30
12 АВГУСТА 2025
1050
21:00
11 АВГУСТА 2025
1964
19:30
11 АВГУСТА 2025
2170
18:00
11 АВГУСТА 2025
2145
16:30
11 АВГУСТА 2025
3558
15:00
11 АВГУСТА 2025
1704
13:30
11 АВГУСТА 2025
1361
11:00
11 АВГУСТА 2025
2743
09:30
11 АВГУСТА 2025
2600
08:30
11 АВГУСТА 2025
1346
17:30
10 АВГУСТА 2025
1485