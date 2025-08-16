Встреча Трампа и Путина: ни слова о перемирии

США и Россия пока не пришли к соглашению по урегулированию военного конфликта в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, сказав без дальнейших уточнений, что в «вероятно, самой важной» части переговоров согласие не было достигнуто. На заключительной пресс-конференции не прозвучало ни слова о том, что обсуждалось или даже было согласовано какое-либо перемирие.