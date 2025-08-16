Встреча Трампа и Путина: ни слова о перемирии
16 августа 2025
10:30
США и Россия пока не пришли к соглашению по урегулированию военного конфликта в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, сказав без дальнейших уточнений, что в «вероятно, самой важной» части переговоров согласие не было достигнуто. На заключительной пресс-конференции не прозвучало ни слова о том, что обсуждалось или даже было согласовано какое-либо перемирие.
Однако, по словам Трампа, есть хорошие шансы, что в итоге какое-то соглашение будет достигнуто. Глава Белого дома добавил, что было много моментов, по которым обе стороны сошлись. Но и в этом случае он не стал конкретизировать. Тем не менее он говорил о «чрезвычайно продуктивной» встрече и «отличном прогрессе». Он назвал Путина политиком, с которым у него всегда были «фантастические отношения».
Аналогично высказался Путин, который считает переговоры с Трампом «тщательными, конструктивными и полезными». Однако он также не сообщил более подробной информации.
Он лишь подтвердил, что Украина была одной из тем переговоров и что их результаты могут стать отправной точкой для прекращения войны в этой стране. Он повторил свое ранее заявление о том, что для достижения прочного соглашения необходимо «устранить первоначальные корни и причины» конфликта.
«Россия считала и считает украинский народ братским народом. То, что происходит, — это трагедия и жестокая боль», — сказал Путин, чья страна развязала войну против Украины.
Трамп объявил, что хочет проинформировать о результатах встречи президента Украины Владимира Зеленского, Североатлантический альянс и европейских лидеров. По его словам, окончательное решение будет за Украиной.
После встречи Трамп заявил телеканалу Fox News, что Путин и Зеленский должны теперь встретиться для переговоров с целью положить конец войне. Он сам также может принять в них участие.
Путин предложил Трампу провести их следующую встречу в Москве. Трамп отреагировал на это неоднозначно. Он сказал, что это очень спорное предложение, но не отверг его полностью. «Это интересно. Но я могу себе представить, что это возможно», — заявил глава Белого дома, добавив, что скоро снова встретится с Путиным.
На пресс-конференции, где журналисты не могли задавать вопросы, Путин обратился к украинским и европейским политикам с призывом не вмешиваться в ситуацию. «Мы ожидаем, что Киев и европейские столицы будут воспринимать все конструктивно и не будут создавать препятствий или пытаться сорвать намечающийся прогресс провокациями и закулисными интригами», — заявил российский президент.
«Теперь действительно президент Зеленский должен это сделать. И я бы сказал, что европейские страны тоже должны немного включиться в этот процесс», — сказал Трамп. «Если нам удастся решить эту проблему, это будет действительно великий день, потому что мы спасем много жизней», — добавил американский президент.
Переговоры Трампа с Путиным в Анкоридже длились два часа 45 минут и проходили в присутствии министров иностранных дел и советников, по одному от каждой стороны.
На военной базе Элмендорф-Ричардсон Путина лично встретил Трамп. Трамп несколько раз поаплодировал Путину, после чего они пожали друг другу руки и вместе прошли по красному ковру. Затем они позировали фотографам и сели в лимузин Трампа, хотя глава Кремля изначально хотел использовать свой собственный автомобиль.
В автомобиле Трампа они провели около десяти минут по дороге к месту переговоров. По данным СМИ, это был, по-видимому, единственный момент, когда президенты могли поговорить наедине, без переводчиков. По данным газеты The New York Times, Путин говорит по-английски настолько хорошо, что мог вести диалог с Трампом.
После окончания пресс-конференции Трамп и Путин, на этот раз каждый в своей машине, отправились в аэропорт и вылетели из Анкориджа.
