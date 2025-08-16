Зеленский 18 августа полетит к Трампу

Новости 420on 16 августа 2025 11:30 465

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трампом заявил, что в понедельник прибудет в США. Он будет обсуждать саммит на Аляске и перемирие в Украине. Зеленский также поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с Путиным. По его мнению, важно, чтобы в переговорах также участвовала Европа.