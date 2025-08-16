ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Зеленский 18 августа полетит к Трампу

16 августа 2025
11:30
Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трампом заявил, что в понедельник прибудет в США. Он будет обсуждать саммит на Аляске и перемирие в Украине. Зеленский также поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с Путиным. По его мнению, важно, чтобы в переговорах также участвовала Европа.
Переговоры американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина завершились в ночь на субботу по центральноевропейскому времени без видимых результатов. Аналитики сходятся во мнении, что они были скорее успешными для Путина, поскольку он получил дополнительное время для ведения войны. Трамп не повторил своих слов, сказанных в адрес России на прошлой неделе, когда пригрозил ей новыми санкциями. Он скорее призвал к дальнейшим встречам. Сразу после переговоров Трамп долго разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами НАТО.

После встречи с Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп долго разговаривал по телефону с главой украинского государства Владимиром Зеленским, а также с лидерами НАТО. Американский президент Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что глава Кремля Путин не хочет перемирия и предпочитает комплексное соглашение о прекращении войны, сообщает корреспондент сайта Axios Барак Равид.

По словам одного из участников телефонного разговора, Трамп также сказал: «Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем перемирие».

«Президент Украины Зеленский планирует уже в понедельник вылететь в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом, сообщил мне источник, обладающий прямой информацией», — написал в сети X корреспондент сайта Axios Барак Равид.

Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров о результатах своей встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя Европейской комиссии.

Американский самолет Air Force One с президентом Дональдом Трампом уже вернулся на базу Эндрюс в Мэриленде недалеко от столицы Вашингтона, откуда глава Белого дома вылетел в пятницу на Аляску.

«Дональд Трамп вышел из Air Force One и спустился по лестнице. Он сразу сел в черный автомобиль, который затем уехал. Журналистам он не дал никаких комментариев», — написала CNN.

«Переговоры Трампа и Путина на Аляске не принесли существенного продвижения к прекращению войны в Украине, но подтвердили, что Путин не ищет мира, а ищет возможность ослабить единство Запада и распространять свою пропаганду», — заявила в сети X министр обороны Яна Чернохова.

Она добавила, что именно в этом заключалось значение переговоров, которые показали истинные мотивы и мышление Путина.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский приветствовал то, что американский президент Дональд Трамп пытается остановить войну в Украине и проинформирует Европу о переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Хотя переговоры на Аляске не принесли конкретных результатов, для российского президента Владимира Путина они стали успехом, сходятся во мнении комментаторы. Многие считают, что успехом для него уже является то, что американский президент Дональд Трамп принял его как равноправного партнера, несмотря на продолжающееся вторжение в Украину.
