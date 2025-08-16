Зеленский: Беседа с Трампом была долгой и деловой
16 августа 2025
15:30
Зеленский в понедельник полетит в США, где с Трампом планирует обсудить детали мирного урегулирования и саммит на Аляске. Он считает трехстороннюю встречу между Украиной, США и Россией хорошим решением.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом, который в пятницу лично встретился с Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, Зеленский в понедельник прилетит в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом детали перемирия и переговоров на саммите на Аляске. В то же время он согласился с предложением Трампа о трехсторонней встрече с Путиным.
«Мы провели долгий и содержательный разговор с президентом Дональдом Трампом. Мы начали переговоры в формате «четырех глаз», а затем пригласили европейских лидеров присоединиться к нам. Этот разговор длился более полутора часов, из которых около часа заняла наша двусторонняя беседа с президентом Трампом. Украина вновь подтверждает свою готовность работать с максимальными усилиями для достижения мира. Президент Трамп проинформировал о своей встрече с российским лидером и об основных моментах их переговоров. Важно, чтобы сила Америки повлияла на развитие ситуации», — написал Зеленский в сети X.
Зеленский согласен с предложением о встрече Украины, США и России. «Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече между Украиной, США и Россией. Украина подчеркивает, что ключевые вопросы могут быть обсуждены на уровне лидеров, и трехсторонний формат для этого подходит», — написал он.
«В понедельник я встречусь с президентом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить все детали прекращения убийств и войны. Я благодарен за это приглашение. Важно, чтобы европейцы участвовали на каждом этапе и вместе с Америкой обеспечили надежные гарантии безопасности. Мы также обсудили позитивные сигналы с американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Мы продолжаем координировать свои позиции со всеми партнерами», — добавил он.
