Зеленский: Беседа с Трампом была долгой и деловой

Новости 420on 16 августа 2025 15:30 610

Зеленский в понедельник полетит в США, где с Трампом планирует обсудить детали мирного урегулирования и саммит на Аляске. Он считает трехстороннюю встречу между Украиной, США и Россией хорошим решением.