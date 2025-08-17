Россия требует Донецкую область в обмен на прекращение своей наступательной операции в Украине

По словам президента России Владимира Путина, Россия требует от Киева вывода войск из восточной части Донецкой области в обмен на прекращение своей наступательной операции в Украине. Об этом глава Кремля сообщил в пятницу президенту США Дональду Трампу, пишет Financial Times.