Россия требует Донецкую область в обмен на прекращение своей наступательной операции в Украине

17 августа 2025
11:30
По словам президента России Владимира Путина, Россия требует от Киева вывода войск из восточной части Донецкой области в обмен на прекращение своей наступательной операции в Украине. Об этом глава Кремля сообщил в пятницу президенту США Дональду Трампу, пишет Financial Times.
Если украинцы пойдут на это, Москва остановит свои войска в южной Херсонской области и юго-восточной Запорожской области и не будет предпринимать там новых атак с целью захватить новые территории, сообщила газета со ссылкой на хорошо информированные источники.

Трамп сообщил о предложении Путина украинскому президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам в субботу во время телефонного разговора, в ходе которого он настоятельно призвал их отказаться от попыток добиться перемирия со стороны Москвы.

Оценивая встречу в Анкоридже, Путин также заявил, что она «состоялась в нужное время и была очень полезной». По его словам, Россия «уважает позицию США», которую высказал президент Трамп. «Москва стремится к миру», — добавил он.

Требуемый шаг в отношении Донецкой области дал бы Москве полный контроль над территорией, которую она частично оккупирует уже более десяти лет и где, по данным Financial Times, с ноября ее войска продвигаются самыми быстрыми темпами.

Требование о выводе украинской армии из Донецкой области, которая после международно не признанного референдума стала самопровозглашенной Донецкой Республикой, которая теперь является «частью России», входит в число обычных условий Москвы. Россияне претендуют не только на оккупированную часть, но и на территорию упомянутого района, над которой они не имеют контроля. Российские силы контролируют около 70% региона, но его самая западная цепь городов остается под контролем Украины и имеет ключевое значение для ее военных операций и обороны вдоль восточного фронта.

Источники из окружения президента Зеленского, по данным Financial Times, заявили, что он, скорее всего, не согласится на передачу Донецкой области. Однако он якобы открыт для обсуждения территории с Трампом, с которым должен встретиться в понедельник в Вашингтоне.

Во время переговоров на Аляске Путин ясно дал понять, что не отказывается от своих ключевых требований «устранить коренные причины» конфликта, что фактически положит конец украинской государственности в ее нынешнем виде и замедлит экспансию НАТО на восток.
