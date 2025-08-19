Встреча Путина и Зеленского согласована

Об этом результате общественности сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.





По словам Дональда Трампа и европейских лидеров, президент России Владимир Путин согласился на двусторонние переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако, как сообщает газета The Guardian Москва пока не подтвердила эту встречу.





Британский премьер-министр Кир Стармер назвал переговоры в Белом доме конструктивными и заявил, что они принесли «реальный прогресс» в вопросе гарантий безопасности для Украины.





«Встреча прошла хорошо и конструктивно, и между европейскими лидерами, которые в ней участвовали, а также президентом Трампом и президентом Зеленским царило настоящая единство», — сказал Стармер.





Глава британского правительства также назвал результаты переговоров важными для безопасности Европы, Украины и Великобритании.





По данным агентства DPA, после нескольких часов переговоров в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц выразил удовлетворение, увидев прогресс на пути к миру в Украине.





«Мои ожидания не только оправдались, но и превзошли. Все могло сложиться иначе», — сказал он о «судьбоносных днях для Украины и для Европы».









Вопрос о том, кто и в какой степени будет участвовать в обеспечении безопасности Украины, еще предстоит обсудить между европейскими партнерами и правительством США , заявил канцлер. «Совершенно ясно, что в этом должна участвовать вся Европа », — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, по данным DPA, назвал обязательство Трампа участвовать в гарантиях безопасности важным шагом. «Это действительно прорыв», — заявил он.









Украинский президент Владимир Зеленский, по данным CNN , заявил, что провел долгую беседу с американским президентом Дональдом Трампом у карты, вывешенной в Овальном кабинете, на которой обозначены территории Украины, оккупированные Россией.

«Я обсуждал процентное соотношение на карте, потому что я очень хорошо знаю это соотношение», — сказал он.

Однако, по его словам, оба лидера провели «теплые и содержательные беседы» по этому вопросу.





Агентство Nexta опубликовало фотографию обоих мужчин у карты с подписью: «Они смотрят на карту. Их лица уже не такие веселые».