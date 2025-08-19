Зеленский: Мы готовы вести переговоры с Путиным без предварительных условий
19 августа 2025
09:00
Украина готова вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате и без предварительных условий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Однако, по его словам, он не знает подробностей двусторонней встречи, согласованной президентом США Дональдом Трампом.
По данным CNN, на пресс-конференции Зеленский заявил, что не хочет ставить никаких условий для встречи, поскольку Путин тогда ответит своими собственными условиями.
«Я считаю, что мы должны встретиться без условий и подумать о дальнейшем развитии этого пути к прекращению войны», — сказал он.
Он добавил, что в следующей трехсторонней встрече, то есть с участием Дональда Трампа, он примет участие в зависимости от результатов переговоров с Путиным.
По словам украинского президента, территориальные вопросы должны быть решены в ходе переговоров между Россией и Украиной.
По словам Зеленского, именно российская сторона предложила сначала провести двустороннюю встречу между Россией и Украиной, а затем трехсторонние переговоры.
Встречу Путина и Зеленского согласовал Трамп во время телефонного разговора с российским президентом в понедельник. Он позвонил ему в середине переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. Об этом результате переговоров общественности сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, добавив, что место встречи еще не определено.
«Американский президент поговорил с российским президентом по телефону и договорился, что в ближайшие две недели состоится встреча между президентами России и Украины», — сказал Мерц журналистам после переговоров в Белом доме. Трамп согласился созвать впоследствии еще одну трехстороннюю встречу, чтобы переговоры действительно начались, добавил он.
Понедельничные переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме последовали за пятничной встречей Трампа с Путиным на Аляске. В Белом доме обсуждались в основном вопросы безопасности Украины, которая уже третий год подряд сталкивается с агрессией со стороны России. Какие именно гарантии обсуждались, пока не ясно.
По словам Зеленского, детали гарантий безопасности для Украины должны быть разработаны в течение десяти дней. Со стороны США, по его словам, прозвучал важный сигнал о том, что США должны быть частью этих гарантий и координировать их.
Зеленский на пресс-конференции в понедельник вновь повторил, что Украина не нуждается в перерыве в боевых действиях, а нуждается в реальном мире. Он также сообщил, что Украина предложила купить американское оружие на сумму около 90 миллиардов долларов (около 1,9 триллиона чешских крон).
Понедельничные переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме последовали за пятничной встречей Трампа с Путиным на Аляске. В Белом доме обсуждались в основном вопросы безопасности Украины, которая уже третий год подряд сталкивается с агрессией со стороны России. Какие именно гарантии обсуждались, пока не ясно.
По словам Зеленского, детали гарантий безопасности для Украины должны быть разработаны в течение десяти дней. Со стороны США, по его словам, прозвучал важный сигнал о том, что США должны быть частью этих гарантий и координировать их.
Зеленский на пресс-конференции в понедельник вновь повторил, что Украина не нуждается в перерыве в боевых действиях, а нуждается в реальном мире. Он также сообщил, что Украина предложила купить американское оружие на сумму около 90 миллиардов долларов (около 1,9 триллиона чешских крон).
