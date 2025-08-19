Зеленский: Мы готовы вести переговоры с Путиным без предварительных условий

Украина готова вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате и без предварительных условий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Однако, по его словам, он не знает подробностей двусторонней встречи, согласованной президентом США Дональдом Трампом.