Петр Павел: Каждый, кто призывает к выходу из ЕС и НАТО, наносит ущерб Чехии
19 августа 2025
10:30
602
Членство в НАТО и Европейском союзе является лучшей гарантией безопасности и процветания Чехии, заявил президент Петр Павел. По его мнению, любая политическая партия, которая перед выборами призывает к выходу из обеих организаций, наносит ущерб Чехии. С этой точки зрения он будет смотреть на кандидатов от партий при формировании правительства после октябрьских выборов.
«Было бы странно и, возможно, даже предосудительно, если бы президент страны не следил за ходом политической кампании перед выборами, которые определят развитие нашей страны на следующие четыре года. Я слежу почти за всеми выступлениями политиков разных политических партий», — заверил Павел.
«Довольно часто я слышу обещания, которые не подкрепляются конкретными аргументами, как эти обещания будут выполнены. Я также слышу обещания, которые не способствуют безопасности или процветанию страны. И это меня беспокоит», — добавил он.
Именно безопасность и процветание будут для Павела основными критериями при назначении нового правительства. «Лучшей гарантией безопасности нашей страны является членство в НАТО и союз с демократическими странами. Точно так же я убежден, что для нашего процветания, для того, чтобы наша страна развивалась и была успешной, хорошо, что она входит в ЕС. И я не говорю, что НАТО или ЕС безгрешны. Но у нас нет другой, лучшей альтернативы», — добавил Павел.
«Поэтому каждый, кто призывает Чешскую Республику выйти из НАТО или из ЕС, в моих глазах наносит ущерб нашей стране. И это одно из критериев, которые я буду учитывать, когда получу предложение о составе нового правительства», — добавил он.
Павел также призвал избирателей не голосовать за тех, кто дает обещания, но не говорит, как их выполнит.
Президент также вернулся к вопросу о введении евро. «Я считаю, и у меня есть ряд аргументов в пользу этого, что для нас было бы лучше ввести евро. Учитывая, что наша экономика в значительной степени связана с еврозоной и что многие компании торгуют в евро, мне кажется, что лучше быть частью того пространства, в котором мы торгуем, чем сидеть за дверью, когда страны еврозоны спорят о вещах, которые касаются и нас», — добавил Павел.
Условия Павела могут осложнить переговоры о формировании правительства для фаворита выборов, движения ANO, которому, согласно текущим опросам, не останется ничего другого, как поддержать свое возможное правительство голосами SPD или Stačilo! Обе эти партии идут на выборы с программой проведения референдумов о выходе из ЕС и НАТО.
Результаты выборов повлияют и на решение президента о том, будет ли он хотеть продолжить свою работу через три года. «Пять лет полной самоотдачи в этой работе — это действительно долгий срок. После выборов ситуация может измениться, и атмосфера, которая до сих пор была более или менее конструктивной, когда мы вели серьезные дискуссии с правительством и представителями обеих палат парламента, может измениться. Следующие два с небольшим года могут быть сложными», — отметил он.
