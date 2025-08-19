Петр Павел: Каждый, кто призывает к выходу из ЕС и НАТО, наносит ущерб Чехии

Членство в НАТО и Европейском союзе является лучшей гарантией безопасности и процветания Чехии, заявил президент Петр Павел. По его мнению, любая политическая партия, которая перед выборами призывает к выходу из обеих организаций, наносит ущерб Чехии. С этой точки зрения он будет смотреть на кандидатов от партий при формировании правительства после октябрьских выборов.