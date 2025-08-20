ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Президент Чехии: Переговоры по Украине только начались, на Россию нужно давить санкциями

Новости 420on
20 августа 2025
13:30
358
Переговоры мировых лидеров по войне в Украине только началис, заявил журналистам президент Чехии Петр Павел. По его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию с помощью жестких санкций. Он высоко оценил то, что США и представители Европы согласились с необходимостью четких гарантий для Украины.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник провел в Белом доме переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями ключевых европейских стран, а также представителями Североатлантического альянса и Европейского союза.

«Наверное, все мы хотели бы, чтобы (переговоры) как можно скорее привели к мирному соглашению, прекращению боевых действий и восстановлению Украины после войны. Но, учитывая, что мы находимся в начале процесса, мы должны сдерживать ожидания и ориентироваться на конкретные результаты», — заявил президент.

После понедельничных переговоров Зеленский дал понять, что согласен на встречу с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, в течение двух недель. Павел назвал возможную встречу позитивным шагом, но отметил, что Россия ее еще не подтвердила. «Только тогда мы сможем оценить, ведет ли этот процесс к быстрому миру или будут какие-то задержки или выигрыш времени для различных дальнейших уступок», — отметил он.

Если России угрожают санкции, скоординированные между Европой и Соединенными Штатами, то, по словам Павла, есть шанс, что переговоры не будут затягиваться. «Если санкции будут вскоре сняты, то фактически никакого давления не будет, и война может продолжаться еще несколько месяцев», — сказал Павел.

Встреча с Зеленским была организована Трампом в спешном порядке после его пятничных переговоров с Путиным на Аляске. «На этот раз согласие было достигнуто не только между Украиной и американским президентом, но и с представителями отдельных европейских стран, что, безусловно, является положительным моментом, но я бы действительно предпочел дождаться дальнейших конкретных результатов», — сказал чешский президент.

Он напомнил, что часто звучит мнение, что Европа не действовала или действовала недостаточно. «Если посмотреть на это с точки зрения цифр, то поддержка Украины со стороны Европы и Соединенных Штатов как минимум равна, если не в пользу Европы. Конечно, все зависит от того, кого президент Путин вообще считает своим партнером по переговорам», — сказал Павел, добавив, что Трамп является ключевой фигурой для достижения мира на Украине. «Но это не значит, что Европа делает недостаточно», — добавил он.
президент Чехия США война Украина
