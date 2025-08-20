Президент Чехии: Переговоры по Украине только начались, на Россию нужно давить санкциями

Новости 420on 20 августа 2025 13:30 358

Переговоры мировых лидеров по войне в Украине только началис, заявил журналистам президент Чехии Петр Павел. По его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию с помощью жестких санкций. Он высоко оценил то, что США и представители Европы согласились с необходимостью четких гарантий для Украины.