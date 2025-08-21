Президент Чехии: Территориальные уступки в интересах соглашения в Украине, скорее всего, будут

Новости 420on 21 августа 2025 12:00 1072

Территориальные уступки в интересах достижения соглашения в Украине, скорее всего, будут сделаны, хотя они фактически являются нарушением международного права. В интервью ČTK президент Петр Павел сказал, что уступки являются отражением реальности на поле боя, и чтобы война не продолжалась еще несколько лет с большим количеством жертв и материальным ущербом, временная потеря территории в этом случае является меньшим злом. Если в Украине будут размещены миротворческие силы, Чехия должна быть их частью, поскольку она является активным участником мирного процесса, считает Павел.