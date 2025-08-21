Президент Чехии: Территориальные уступки в интересах соглашения в Украине, скорее всего, будут
21 августа 2025
12:00
Территориальные уступки в интересах достижения соглашения в Украине, скорее всего, будут сделаны, хотя они фактически являются нарушением международного права. В интервью ČTK президент Петр Павел сказал, что уступки являются отражением реальности на поле боя, и чтобы война не продолжалась еще несколько лет с большим количеством жертв и материальным ущербом, временная потеря территории в этом случае является меньшим злом. Если в Украине будут размещены миротворческие силы, Чехия должна быть их частью, поскольку она является активным участником мирного процесса, считает Павел.
«Я специально говорю „временная“, потому что любое соглашение, которое будет достигнуто, не должно де-юре закреплять территориальные приобретения России. Это означало бы отрицание принципа территориальной целостности, который является частью Устава ООН и международного права», — отметил Павел.
«Это более или менее признание реальности, что Россия прочно контролирует некоторые регионы. Если они будут признаны временно оккупированными, то мы должны называть их так. А не российскими территориями», — добавил Павел.
По данным западных СМИ, президент России Владимир Путин ставит условием для прекращения войны, среди прочего, отказ Украины от всего Донбасса, то есть Донецкой и Луганской областей. Взамен он готов заморозить нынешние линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, которые частично оккупированы россиянами.
«Я не берусь оценивать, как должно выглядеть соглашение по территории, это действительно дело Украины и России. Мы, наверное, не должны советовать, что им оставить, а что отдать. Это определенно выходит за рамки наших полномочий и компетенции», — отметил глава государства.
Президент также сказал, что западные страны занимают постепенный подход к поддержке Украины. По его мнению, антироссийские санкции и помощь атакованной стране должны были быть массивными с самого начала. Это создало бы условия для наиболее эффективной обороны Украины, чтобы потери жизней были минимальными, а конфликт длился как можно короче. «В течение долгого времени многие страны скорее проявляли опасения по поводу возможной эскалации», — считает Павел.
Но в конце концов, со временем они все же решились на оказание поддержки стране. По словам президента, в начале конфликта велись дебаты о предоставлении бронетехники, затем боеприпасов с дальностью стрельбы более 40 километров, а затем о предоставлении управляемых ракет и авиации. «Сегодня мы предоставляем Украине все это. Если бы мы предоставили ей это, скажем, два, может быть, три года назад, ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе», — добавил президент.
По его мнению, то же самое касается антироссийских санкций. Сильное экономическое давление на Россию, учитывая, что союзники не хотят развязывать третью мировую войну с ядерной державой, было бы, по мнению Павла, в соответствии с международным правом. «Это было бы не только эффективно, но и привело бы к минимальным жертвам», — считает он.
Учитывая, что Россия зависит от экспорта сырья, прежде всего нефти и газа, она также очень уязвима для экономического давления, сказал Павел. «Если бы мы использовали это экономическое давление скоординированно со стороны США и Европы, то в относительно короткие сроки у России не осталось бы иного выхода, кроме как пойти на уступки», — добавил он.
Если в Украине будут развернуты миротворческие силы, Чехия могла бы и должна быть их частью, поскольку она является активным участником мирного процесса и поддерживает страну, подвергшуюся нападению, с самого начала российской инвазии. Об этом в интервью ČTK сказал президент Петр Павел. Конкретное участие, по его словам, будет зависеть от формы соглашения.
«Есть идея о создании вдоль линии соприкосновения, какой бы она ни была согласована, определенной демилитаризованной зоны. Такая зона подлежала бы не только техническому, но и физическому контролю. Вероятно, произошло бы и определенное размещение международных сил», — сказал президент.
Министр обороны Яна Черноховая (ODS) во вторник в связи с гарантиями безопасности для Украины, где в составе миротворческих сил могут быть и иностранные военнослужащие, заявила Seznam Zprávy, что для Чехии ничего подобного сейчас не обсуждается. По ее словам, если после заключения перемирия чешские солдаты будут действовать в Украине, это может быть похоже на ситуацию после военного конфликта в бывшей Югославии. Чешские войска не будут находиться на линии соприкосновения военного конфликта, сказала она.
«Я не могу представить, каким будет результат, потому что еще недавно российская сторона отказывалась от размещения каких-либо иностранных сил на территории Украины. А теперь, возможно, произойдет какое-то изменение позиции», — сказал Павел. По словам представителя Министерства обороны Давида Шимы, в случае участия чешской армии речь может идти, например, об обеспечении обучения украинских солдат или помощи в разминировании. Возможная отправка солдат должна быть одобрена правительством и обеими палатами парламента.
По мнению Павла, положительным моментом является то, что начался процесс координации между США, Европой и Украиной. «Безусловно, положительным является и то, что американская сторона однозначно выразила поддержку гарантиям безопасности. Посмотрим, какая конкретная поддержка будет оказана со стороны США», — отметил Павел. По его мнению, сейчас важно, состоится ли и когда состоится встреча Путина и Зеленского и будет ли достигнуто базовое соглашение по условиям мирного процесса.
«На данный момент мы должны делать все для того, чтобы переговоры продолжались. Мы должны подходить к ним, с одной стороны, конструктивно, то есть с готовностью к определенным компромиссам, но, с другой стороны, достаточно твердо. Чтобы не допустить ситуации, когда за агрессию в конечном итоге будет вознагражден агрессор, а наказан тот, кто подвергся нападению», — подчеркнул Павел.
