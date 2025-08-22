Павел и Фиала о роли Чехии в миротворческом процессе в Украине

По словам Фиалы, ключевой гарантией безопасности для Украины является восстановление сильной украинской армии, способной сдерживать Россию.



«Мы пока не имеем мира в Украине. У нас даже нет сформулированного пути к нему, мы его ищем. И потому мы не знаем, как могла бы быть организована возможная международная миссия», — подчеркнул премьер. Он добавил, что миссия не будет создавать мир, а только гарантировать уже согласованный.









Президент Чехии Петр Павел в интервью отметил, что если миротворческие силы будут развернуты в Украине, Чехия могла бы и должна быть их частью, так как страна активно участвует в мирном процессе и поддерживает пострадавшую страну с самого начала российской агрессии.

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) также подчеркнула, что на данный момент никаких официальных требований к участию Чехии в миротворческих силах в Украине нет. Однако Чехия готова обсудить такую возможность после установления перемирия, если это не будет угрожать жизни солдат.



