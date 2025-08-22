ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Павел и Фиала о роли Чехии в миротворческом процессе в Украине

22 августа 2025
18:00
Вопрос возможного участия Чехии в международных миротворческих силах в Украине преждевременен. Мира в Украине пока нет, также неизвестно, какой будет структура потенциальной миссии. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) на мероприятии Země živitelka в Ческе-Будеевице.
По словам Фиалы, ключевой гарантией безопасности для Украины является восстановление сильной украинской армии, способной сдерживать Россию. 

«Мы пока не имеем мира в Украине. У нас даже нет сформулированного пути к нему, мы его ищем. И потому мы не знаем, как могла бы быть организована возможная международная миссия», — подчеркнул премьер. Он добавил, что миссия не будет создавать мир, а только гарантировать уже согласованный.

Президент Чехии Петр Павел в интервью отметил, что если миротворческие силы будут развернуты в Украине, Чехия могла бы и должна быть их частью, так как страна активно участвует в мирном процессе и поддерживает пострадавшую страну с самого начала российской агрессии.

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) также подчеркнула, что на данный момент никаких официальных требований к участию Чехии в миротворческих силах в Украине нет. Однако Чехия готова обсудить такую возможность после установления перемирия, если это не будет угрожать жизни солдат.

Напомним, что завершение войны, начатой Россией более трех лет назад, обсуждалось на американо-российском саммите на Аляске. На прошлой неделе президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали пути урегулирования конфликта. В понедельник Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами нескольких европейских стран о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что присутствие европейских войск на украинской территории для России «полностью неприемлемо».
Европа Чехия Украина
