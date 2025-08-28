Венгрия подала в суд на ЕС из-за использования замороженных российских денег для Украины

Новости 420on 28 августа 2025 08:30 1162

Венгрия подала в суд на Европейский союз из-за решения предоставить доходы от замороженных российских активов Украине,. Об этом сообщает сайт Euronews, согласно которому делом занимается Трибунал Суда ЕС, то есть суд низшей инстанции. По данным венгерских СМИ, это решение может создать прецедент для защиты права вето, которое Будапешт требует в своем иске.