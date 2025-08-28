ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Истребители НАТО были подняты в воздух из-за российского удара

Новости и статьи
28 августа 2025
15:00
1172
Истребители НАТО были подняты в воздух ночью на четверг после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. Об этом сообщает польское оперативное командование, уточняя, что в операцию, кроме истребителей, были также вовлечены системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Все подразделения были приведены в состояние высшей готовности.
«В ночь с 27 на 28 августа 2025 года военно-воздушные силы Российской Федерации вновь проводят ракетные удары по территории Украины. С целью обеспечения безопасности воздушного пространства Польши оперативное командование начало все необходимые процедуры», — отмечается в сообщении командования в сети X незадолго до пяти утра.

«Польские и союзные самолёты начали операции, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности», — добавили в публикации.

Командование подчеркнуло, что все действия носили исключительно превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в приграничных с Украиной регионах.

Вскоре после половины седьмого утра в новом сообщении командования уточнили, что союзные истребители вернулись на базу. В операцию также были вовлечены шведские истребители Gripen, поднявшиеся в воздух из Мальборка.

Североатлантический альянс таким образом отреагировал на российскую комбинированную воздушную атаку, в ходе которой оккупанты нанесли удары, в том числе, по Киеву. По данным издания Украинская правда, в столице погибли не менее десяти человек, ещё 45 получили ранения. Кроме Киева, российские удары пришлись на энергетические объекты в Винницкой области и завод в Запорожье.
война Польша НАТО Украина Россия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
28 АВГУСТА 2025
49
ОБЩЕСТВО
НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ŠKODA OCTAVIA ПОЛУЧИТ ЭКРАН ДЛЯ ПАССАЖИРА
18:00
28 АВГУСТА 2025
470
ОБЩЕСТВО
В БРНО ИНОСТРАНЕЦ В ХОДЕ ПОТАСОВКИ НЕСКОЛЬКО РАЗ УДАРИЛ НОЖОМ ДРУГОГО МУЖЧИНУ И СКРЫЛСЯ
16:30
28 АВГУСТА 2025
849
ПОЛИТИКА
ПОЛЕМИКА ТОМИО ОКАМУРЫ ВОКРУГ БАНДЕРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЧЕХИИ
12:00
28 АВГУСТА 2025
693
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ЗАВИСИМА ОТ ЦИФРОВЫХ МЕДИА. А У РОДИТЕЛЕЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫГОРАНИЮ
11:00
28 АВГУСТА 2025
1406
ОБЩЕСТВО
ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА В ХОМУТОВЕ НАЧАЛИ ШАТАТЬСЯ, ЛЮДИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ ИХ НОЧЬЮ
09:30
28 АВГУСТА 2025
1913
ОБЩЕСТВО
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК В ЧЕХИИ СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
08:30
28 АВГУСТА 2025
1162
ПОЛИТИКА
ВЕНГРИЯ ПОДАЛА В СУД НА ЕС ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ ДЛЯ УКРАИНЫ
21:00
27 АВГУСТА 2025
1267
ОБЩЕСТВО
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: ЦЕЛИ ЕС ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ НЕВЫПОЛНИМЫ
19:30
27 АВГУСТА 2025
2361
ОБЩЕСТВО
HYUNDAI В НОШОВИЦАХ ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО — ОТМЕНЕНЫ ТРИ СМЕНЫ
13:30
27 АВГУСТА 2025
2699
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ СТРАН, КОТОРЫМ УКРАИНА РАЗРЕШИТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
12:00
27 АВГУСТА 2025
4273
ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА: ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СНИМАТЬ ДЕНЬГИ, КОГДА ЖЕРТВА СТОИТ У БАНКОМАТА
09:30
27 АВГУСТА 2025
2227
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ХОТЕЛ ПРОЕХАТЬСЯ НА ПОЕЗДЕ МЕЖДУ ВАГОНАМИ МЕТРО. ЧАСТЬ ЛИНИИ C БЫЛА ОСТАНОВЛЕНА
08:30
27 АВГУСТА 2025
1338
ОБЩЕСТВО
ЕЖЕГОДНО ЧЕХИ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО ШЕСТИ ТЫСЯЧ КРОН
21:00
26 АВГУСТА 2025
5768
ОБЩЕСТВО
НЕ ТОЛЬКО ЧЕХИЯ. ПРИЕМ ПОСЫЛОК В США ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ И ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ
19:30
26 АВГУСТА 2025
4799
ОБЩЕСТВО
ДЕПУТАТКА SPD ВЫСМЕЯЛА ВОДИТЕЛЯ BMW С УКРАИНСКИМИ НОМЕРАМИ. ВИДЕО ВЫЗВАЛО СКАНДАЛ