Истребители НАТО были подняты в воздух из-за российского удара
28 августа 2025
15:00
1172
Истребители НАТО были подняты в воздух ночью на четверг после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. Об этом сообщает польское оперативное командование, уточняя, что в операцию, кроме истребителей, были также вовлечены системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Все подразделения были приведены в состояние высшей готовности.
«В ночь с 27 на 28 августа 2025 года военно-воздушные силы Российской Федерации вновь проводят ракетные удары по территории Украины. С целью обеспечения безопасности воздушного пространства Польши оперативное командование начало все необходимые процедуры», — отмечается в сообщении командования в сети X незадолго до пяти утра.
«Польские и союзные самолёты начали операции, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности», — добавили в публикации.
Командование подчеркнуло, что все действия носили исключительно превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в приграничных с Украиной регионах.
Вскоре после половины седьмого утра в новом сообщении командования уточнили, что союзные истребители вернулись на базу. В операцию также были вовлечены шведские истребители Gripen, поднявшиеся в воздух из Мальборка.
Североатлантический альянс таким образом отреагировал на российскую комбинированную воздушную атаку, в ходе которой оккупанты нанесли удары, в том числе, по Киеву. По данным издания Украинская правда, в столице погибли не менее десяти человек, ещё 45 получили ранения. Кроме Киева, российские удары пришлись на энергетические объекты в Винницкой области и завод в Запорожье.
