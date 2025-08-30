ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Липавский на заседании ЕС вновь предложит ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне

30 августа 2025
09:00
Министр иностранных дел Ян Липавский на субботнем заседании министров иностранных дел Европейского союза вновь будет настаивать на ограничении передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. Санкции ЕС против России из-за ее военной агрессии на Украине в готовящемся 19-м пакете могут коснуться российского теневого флота, который Москва использует для обхода санкций, в первую очередь при экспорте нефти.
Об этом Липавский заявил журналистам перед отлетом на неформальные переговоры в Копенгаген. Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что в случае ограничения передвижения российских дипломатов Москва примет ответные меры.

«Как Катон Старший в Риме повторял, что Карфаген должен быть разрушен, так и я на этом совете министров иностранных дел буду повторять, что Европейский союз должен прекратить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгене», — сказал Липавский. По его мнению, нынешняя ситуация дает российскому режиму асимметричные преимущества, которые он использует, например, для диверсионных операций.

Пока российский президент Владимир Путин не проявит реального интереса к миру, ЕС должен быть готов усилить санкционное давление, сказал Липавский. Он подчеркнул, что санкции работают, о чем свидетельствует то, что российская экономика попадает в серьезные затруднения. «Мы говорим о теневом флоте, о том, как дальше действовать против источников, из которых Россия питает свою экономику и военную машину», — сказал министр о содержании 19-го пакета санкций.

«Если эта чешская фантазия будет реализована, как я уже сказала, то неизбежно последует вынужденная реакция с нашей стороны», — заявила пресс-секретарь МИД России Захарова в связи с идеей ограничения передвижения российских дипломатов по Шенгенской зоне.

По словам Липавского, министры также обсудят замороженные российские активы, доходы от которых, по мнению министра, должны быть использованы для восстановления Украины. Липавский ожидает дискуссии о гарантиях безопасности для Украины, самым сильным гарантом которой, по его мнению, является сильная украинская армия. В субботних переговорах также примут участие представители Великобритании, Норвегии и Исландии. Оказывается, что работа по обеспечению безопасности Европы выходит за рамки ЕС, а иногда и Североатлантического альянса, сказал министр.
Евросоюз Россия Чехия санкции
