Липавский на заседании ЕС вновь предложит ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне

30 августа 2025

Министр иностранных дел Ян Липавский на субботнем заседании министров иностранных дел Европейского союза вновь будет настаивать на ограничении передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. Санкции ЕС против России из-за ее военной агрессии на Украине в готовящемся 19-м пакете могут коснуться российского теневого флота, который Москва использует для обхода санкций, в первую очередь при экспорте нефти.